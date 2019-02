Philippe Coutinho n’y est plus. Si certains joueurs auteurs d’un début de saison compliqué pour diverses raisons comme Ousmane Dembélé ont su remonter la pente, alors que Malcom pourrait lui aussi suivre ce chemin, l’ancien de Liverpool est lui au fond du gouffre. Lors du Clasico, il a, une fois encore, été l’auteur d’une prestation insuffisante pour un joueur de son calibre et pour lequel le club catalan a fait un effort financier considérable. Et la presse espagnole n’hésite plus à le pointer du doigt.

Selon Marca le Barça envisagerait même d’écouter des offres cet été pour le Brésilien s’il ne hausse pas son niveau de jeu lors des prochains matchs à enjeu de la formation d’Ernesto Valverde. La blessure d’Ousmane Dembélé devait représenter pour lui une belle opportunité pour se refaire la cerise, mais il n’en a pas profité. Et ce malgré la confiance de son entraîneur qui n’a pas hésité à lui donner un temps de jeu conséquent au détriment d’autres joueurs éventuellement plus méritants.

Il faudra signer un gros chèque

Au sein du club, on est encore confiant quant à un possible retour au top du Brésilien, mais la possibilité d’écouter des offres cet été si la situation ne s’améliore pas existe. De toute manière, seul Lionel Messi est considéré comme intransférable au Barça. Les potentiels prétendants devront cependant se montrer convaincants, puisque le Barça n’écoutera que des offres importantes pour celui qui avait coûté 160 millions d’euros il y a un an.

Le média précise aussi que le Barça pourrait avoir besoin de liquidités après s’être offert Frenkie de Jong, qui va coûter 75 millions d’euros avec un salaire conséquent. D’autant plus que certains dossiers, comme la prolongation de Jordi Alba, risquent aussi d’augmenter les dépenses du FC Barcelone. Philippe Coutinho est prévenu, s’il souhaite rester à Barcelone, il va devoir faire bien mieux...