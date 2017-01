4 janvier 2016 : nommé à l’été 2015, Rafael Benitez est remercié six mois plus tard après un match nul face à Valence (2-2). Le président Florentino Pérez annonce dans la foulée le nom de son successeur. « Bonsoir, merci à tous pour votre présence. Le conseil d’administration du Real Madrid vient de prendre la difficile décision de mettre fin au contrat de Rafael Benitez avec l’équipe première. Je veux vous annoncer également que nous avons décidé de nommer à la tête de l’équipe première Zinedine Zidane ». Un pari osé d’autant que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France n’était jusqu’à présent qu’en charge de la réserve, le Castilla.

9 janvier 2016 : Zinedine Zidane l’entraîneur prend place sur le banc madrilène pour la première fois. L’attente est immense autour de celui qui a été une légende du football tricolore et mondial. Et Zizou réussit ses débuts en tant que coach de l’équipe A du grand Real Madrid. Les Merengues ne font qu’une bouchée du Deportivo La Corogne et s’imposent 5 à 0 grâce à un triplé de Gareth Bale et un doublé de Karim Benzema. Le début d’une belle aventure...

27 février 2016 : les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu sont dans une bonne dynamique. Ils ont enchaîné 8 matches sans défaite toutes compétitions confondues (6 victoires, 2 nuls). Pour son premier grand test en Liga, Zinedine Zidane croise la route de l’Atlético Madrid de Diego Simeone. Et les Madrilènes s’inclinent sur le score de 1 à 0 suite à un but d’Antoine Griezmann. Zidane et les siens perdent ce jour-là une bataille. Mais pas la guerre...

2 avril 2016 : Zinedine Zidane vit son premier Clasico face au Barça en tant qu’entraîneur principal du Real Madrid. Un moment forcément particulier pour l’ancien footballeur devenu coach. Au Camp Nou, les Merengues l’emportent 2 à 1 grâce à des buts de Benzema et CR7. Un vrai triomphe pour Zidane qui est le premier coach du Real Madrid à ne pas avoir perdu son premier Clasico depuis Bernd Schuster (2007/2008). « Je suis très content. On a eu un peu de mal au début, mais c’est normal, c’est un stade compliqué. Je suis très fier de mes joueurs et je suis content de tout, de la victoire et du résultat. Tout ce qu’on proposé mes joueurs m’a plu. En défense et en attaque. C’est un stade difficile face à des rivaux très bons. Quand je vois l’équipe unie et que chacun se bat pour l’autre... C’est très gratifiant pour un entraîneur », confiait ZZ.

12 avril 2016 : le Real Madrid est au pied du mur en Ligue des Champions. En effet, les Espagnols se sont inclinés 2 à 0 sur la pelouse de Wolfsbourg le 5 avril. Une semaine après, les hommes de Zidane n’ont pas le choix et doivent l’emporter. Ce qu’ils ont fait puisqu’ils se sont imposés grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, qui d’ailleurs a sauté dans les bras de son coach. Une sublime remontada !

28 mai 2016 : après avoir éliminé Manchester City, le Real Madrid de Zidane affronte les Colchoneros en finale de la Ligue des Champions. Une finale que les Merengues ont remporté aux tirs aux but. (1-1,à la fin du temps réglementaire buts de Sergio Ramos et Ferreira-Carrasco). Après la rencontre, ZZ était fier : « C’est énorme. Carlo Ancelotti me disait quand j’étais avec lui à Lisbonne qu’il espérait que je puisse la soulever un jour en tant que premier entraîneur, il avait raison, je l’ai gagnée comme joueur mais là en tant qu’entraîneur c’est énorme, je suis heureux. Je suis heureux pour tous ces joueurs qui ont bien travaillé au cours de la saison, ça veut dire qu’on a bien travaillé, que le message est passé, que les joueurs m’ont suivi, que je les ai suivis, et on a réussi à gagner la Champion’s League ». Il s’agit de la onzième Ligue des Champions du Real Madrid.

9 août 2016 : le Real Madrid commence l’année comme il l’a terminé c’est-à-dire avec un titre. Vainqueurs de l’UEFA Champions League, les Madrilènes ont affronté le FC Séville, sacré en Ligue Europa, lors de la Supercoupe d’Europe. Menés 2 à 1 (but d’Asensio), les Merengues ont égalisé dans le temps additionnel encore grâce à Sergio Ramos. Carvajal, lui, a inscrit le but de la victoire en prolongations. La saison 2016-2017 commence bien pour Zidane et les siens.

30 novembre 2016 : le Real Madrid a affronté le Cultural Leonesa, club de D3 espagnole, en Coupe du Roi (victoire 6-1). Alors que ses joueurs dominaient les débats, Zinedine Zidane a fait entrer à la pause son fils Enzo. Il s’agissait de son premier match avec l’équipe professionnelle du Real Madrid. Le milieu s’est d’ailleurs illustré en marquant un but. Après la rencontre, son père et entraîneur a confié : « en tant que père et entraîneur, je suis content de son but, mais je suis aussi content de tout ce qu’on a fait ce soir. [...] Quand je parlerai avec lui je lui dirai certaines choses, mais en tant qu’entraîneur je pense au collectif, à respecter l’adversaire, et à tous les joueurs qui ont joué ce soir ». Un moment marquant pour l’entraîneur et l’homme.

Gran jugada en el borde del área que define Enzo con la derecha para marcar su primer gol en su debut oficial.#HalaMadrid pic.twitter.com/XV2vT1KGzU — Real Madrid C. F. (@realmadrid) 30 novembre 2016

10 décembre 2016 : Zinedine Zidane a décidément une bonne étoile. La victoire arrachée 3 à 2 face au Deportivo La Corogne a permis aux Merengues de battre un record historique. Celui du Real Madrid de Leo Beenhakker, obtenu entre octobre 1988 et avril 1989. Le Real de Zidane a enchaîné à ce moment-là sa 35ème rencontre sans défaite. La dernière remontait au 6 avril contre Wolfsbourg en Ligue des Champions.

18 décembre 2016 : le Real Madrid peut terminer l’année avec un nouveau trophée : la Coupe du Monde des clubs. Les vainqueurs de la Champions League 2016 ont affronté les vaillants Japonais de Kashima Antlers en finale. Une finale remportée 4 à 2 au bout du suspense. Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, auteur d’un triplé, ont marqué durant cette rencontre. En 2016, Zidane, nommé pour le titre d’entraîneur de l’année de la FIFA, a coaché 50 matches toutes compétitions confondues pour au total 43 victoires, 11 nuls et 2 défaites. Le Real et lui sont actuellement sur une série de 37 matches sans défaite. Il y a quelques jours, il a été élu homme de l’année 2016 par Marca.