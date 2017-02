Il n’avait plus joué en match officiel depuis le 14 décembre dernier, et un match de Coupe de la Ligue opposant le Paris Saint-Germain à Lille (3-1) au cours duquel il avait d’ailleurs marqué. Alors, forcément, Jesé Rodriguez devait avoir un peu d’appréhension au moment de fouler à nouveau une pelouse, en Liga cette fois-ci, pour sa première sous les couleurs de Las Palmas, écurie où il est prêté pour les six prochains mois par le club de la capitale française.

À la 67ème minute de jeu, l’ancien espoir du Real Madrid entrait sur le pré en lieu et place du milieu de terrain Vicente Gómez, avec pour ambition de permettre à son équipe de rattraper le retard d’un but concédé au tableau d’affichage. Une mission pas forcément évidente, certes, mais l’attaquant a bel et bien obtenu cette opportunité. Après s’être fait oublier au second poteau, le jeune homme de 23 ans était parfaitement trouvé par Jonathan Viera, lequel pensait probablement obtenir une passe décisive sur l’action.

Le raté de Jesé

Seulement, à un mètre du but vide, Jesé ne parvenait pas à ajuster sa frappe et remettait au contraire le ballon en retrait, pour un Ochoa bien heureux de pouvoir récupérer le cuir et conserver son but inviolé. Un manqué qui a d’ores et déjà fait le tour de la toile, et suscité quelques moqueries. L’intéressé a conscience de son erreur, et ne peut se satisfaire de cette défaite des siens à Grenade (1-0), club engagé dans la course au maintien.

« Nous avons été supérieurs, surtout en deuxième mi-temps. J’ai eu l’opportunité d’égaliser et je suis très énervé d’avoir raté ce but. Il aurait changé le cours du match. Ça faisait presque deux mois et demi que je ne jouais pas, de ce côté-là je suis content, mais je ne le suis pas vraiment en raison de l’occasion ratée et de la défaite », indique-t-il à l’issue de la rencontre, relayé par Marca. Qu’à cela ne tienne, Jesé aura probablement d’autres occasions de se rattraper et de rendre fiers des supporters déjà acquis à la cause de l’enfant du pays.