Le départ de Neymar aura été un coup dur pour le club catalan, mais la direction barcelonaise, menée par le président Josep Maria Bartomeu et le directeur sportif Robert Fernandez, ne compte pas se laisser abattre et travaille désormais sur plusieurs dossiers, dont trois qui seraient très proches d’être bouclés. Le premier d’entre eux n’est autre qu’Íñigo Martínez, le défenseur central de la Real Sociedad. Tous les médias espagnols sont unanimes : il sera joueur barcelonais la saison prochaine. Si la Real Sociedad exige le montant de sa clause libératoire, à savoir 32 millions d’euros, Marca confirme encore ce matin que les Catalans n’auront aucun problème à la payer.

Autre joueur qui serait proche de débarquer à Barcelone, et d’y faire son retour même puisqu’il a joué à l’Espagnol : Philippe Coutinho. Le Brésilien et le club catalan sont déjà d’accord, et Mundo Deportivo dévoile ce matin que le Barça a réalisé une offre de 100 millions d’euros plus variables, qui sera difficilement refusable pour les Reds. Le fait qu’il n’ait pas voyagé avec ses coéquipiers pour le match amical contre l’Athletic est perçu comme un indice d’un départ imminent par les médias barcelonais.

Dembélé fait un clin d’œil au Barça, la piste Lemar reprend de l’ampleur

Pour son secteur offensif, le club catalan semble avoir choisi Ousmane Dembélé. Là encore, la plupart des médias catalans vont dans ce sens. Mundo Deportivo explique que le Borussia Dortmund se fait peu à peu à l’idée qu’il sera très compliqué de retenir le Français, alors que selon Sport, le joueur aurait déjà pris la décision de quitter l’Allemagne pour rejoindre Barcelone. L’ancien Rennais s’est d’ailleurs confié sur l’intérêt catalan pas plus tard qu’hier soir, devant les caméras de Gol : « c’est un plaisir de voir ton nom dans la liste de joueurs voulus par le Barça, on verra tranquillement ce qui se passe. Tous les joueurs aimeraient jouer dans une équipe comme celle-là ».

Mundo Deportivo a aussi confirmé que le Barça a relancé le dossier Jean Michael Seri, pendant que l’Equipe dévoile ce matin un intérêt du club catalan pour Thomas Lemar. L’ancien joueur de Caen serait tenté par la possibilité de rejoindre la Catalogne, notamment après les nombreux départs côté monégasque. Le Barça, avec les 222 millions d’euros reçus pour Neymar, serait en position de force par rapport aux clubs anglais positionnés sur le Français. Les Barcelonais s’activent donc sur tous les fronts, et plusieurs officialisations devraient bientôt avoir lieu...