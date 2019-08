« La première fois qu’on a eu une proposition officielle écrite de Barcelone, c’était le 27 août. À seulement cinq jours de la fin du mercato. On était ouvert au fait de parler de leurs joueurs pour faire l’opération et après on n’a jamais eu un accord écrit. Aujourd’hui on leur a demandé ce qu’on voulait et il n’y a pas d’accord. Je ne sais pas s’il y aura un accord, ça dépend d’eux. On a pensé a une deadline, mais on est à trois jours de la fin du mercato, il y a une deadline naturelle. C’est pour ça qu’on cherche à comprendre. Je vois qu’il n’y a pas d’accord, on a été ouvert. On est à trois jours de la fin du mercato ». Tels étaient les propos de Leonardo vendredi soir, après la victoire parisienne à Metz.

Une fois encore, c’est donc surtout du cas Neymar dont il a été question après ce match du club de la capitale. Et comme c’est devenu habituel, c’est encore la star brésilienne qui fait les unes de l’autre côté des Pyrénées. Mais cette fois, pour la première fois depuis le début de ce feuilleton, la tendance semble être au pessimisme dans les médias catalans. Pour Mundo Deportivo, l’arrivée de Neymar est « pratiquement écartée ». Le journal explique ainsi qu’au sein du club de Liga, on estime que le numéro 10 parisien ne jouera pas au FC Barcelone cette saison.

Le PSG a demandé plus de 200 millions d’euros

La brève réunion entre Nasser al-Khelaïfi et Josep Maria Bartomeu à Monaco n’aurait même pas duré une minute, et l’état-major barcelonais serait revenu bredouille de Monaco, conscient qu’il ne pourrait jamais s’aligner sur les exigences du PSG. Dans la journée de vendredi, un nouveau constat a été fait, à l’occasion d’une réunion entre les dirigeants du club : les conditions fixées par le PSG ne sont pas à la portée du club catalan. Les Barcelonais ont même notifié leurs homologues parisiens qu’ils ne pouvaient pas accepter leur contre-proposition. Pour le champion d’Espagne, les négociations sont donc fermées.

La seule possibilité qui pourrait relancer le dossier serait de voir le PSG relancer les conversations, ce qui est peu probable pour deux raisons : les Parisiens savent que le Barça est limité financièrement, et les joueurs que veulent inclure les deux clubs dans l’opération, à l’image d’Ousmane Dembélé, ne souhaitent pas aller à Paris. Face à ces refus, le PSG a demandé un montant supérieur aux 200 millions d’euros aux Catalans. Ce qui est impossible aujourd’hui pour les Barcelonais. Le clan Neymar et Pini Zahavi vont continuer à faire pression, mais le Barça semble bien s’être fait à l’idée que son ancien numéro 11 ne sera pas de retour cet été. Josep Maria Bartomeu en a d’ailleurs déjà informé Ernesto Valverde et les tauliers du vestiaire.

