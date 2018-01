Vendredi soir, Sport et Mundo Deportivo étaient unanimes : si Philippe Coutinho ne va pas prendre le numéro 7 laissé par Arda Turan, parti en Turquie, c’est parce qu’il est déjà réservé par... Antoine Griezmann. Depuis de longs mois déjà, les médias de l’autre côté des Pyrénées affirment qu’un accord existe entre le natif de Mâcon et le club catalan, qui serait prêt à lever sa clause libératoire de 100 millions d’euros lors du prochain mercato estival. Coutinho aura lui le numéro 14. Ce matin, Sport est plus qu’affirmatif : Griezmann sera barcelonais cet été.

Il existe même une clause de pénalité dans l’opération. C’est à dire que si une des deux parties venait à faire tomber l’opération, elle devrait verser une compensation financière à l’autre. Ainsi, si le joueur venait finalement à rompre cet accord pour rejoindre un autre club que le Barça, il devrait verser une certaine somme au club catalan. Les Blaugranas tenteront également de profiter de leurs bonnes relations avec leurs homologues colchoneros pour tenter de négocier en dessous de la clause libératoire du joueur. S’il n’y a pas d’accord, le FC Barcelone lèvera la clause.

Le transfert serait officialisé pendant le Mondial de Russie, et les deux parties doivent décider de la date d’officialisation exacte encore. Autant dire qu’Ernesto Valverde aura un sacré arsenal offensif la saison prochaine, puisque Grizi viendra s’ajouter à des joueurs comme Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho ou Ousmane Dembélé. Reste donc à voir comment sera utilisé tout ce beau monde sur le front de l’attaque. Un problème auquel voudraient être confrontés bien des entraîneurs...