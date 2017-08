Entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, rien ne va plus. Cet été, les dirigeants catalans pensaient enfin parvenir à recruter le Parisien Marco Verratti, si souvent annoncé dans le viseur blaugrana. Et puis, Paris s’est fâché. Bien décidé à conserver son petit hibou, le club de la capitale n’a pas voulu négocier le départ de l’Italien. Mieux, il a même réussi à faire prononcer le divorce entre Verratti et son agent historique mais devenu encombrant, Donato Di Campli, avant d’obtenir les excuses publiques du joueur.

Rembarré, le Barça n’a pas apprécié, mais ne pensait certainement pas subir un deuxième coup de massue. En effet, quelques jours après la fin du feuilleton Verratti, le média brésilien Esporte Interativo a lancé un véritable pavé dans la mare en révélant un accord entre Neymar et le PSG. En plus d’avoir éconduit son homologue espagnol dans le dossier Verratti, le club de la capitale s’est, en plus de ça, permis de passer à l’action pour recruter l’un des trois diamants blaugranas. Un procédé qui a du mal à passer chez les Culés, Paris n’ayant pas prévu de négocier directement avec l’écurie ibérique, mais simplement de payer la cause libératoire du joueur (222 M€). Un tour de force qui risque d’ailleurs de rester dans les annales de l’histoire du mercato. De leur côté, les supporters parisiens s’amusent même à évoquer cette saga comme la « remontada version PSG » après celle infligée par les Catalans en Ligue des Champions.

Le Barça monte un front anti-Paris

Mais si la probable arrivée de Neymar enchante le microcosme rouge-et-bleu, elle rend fou de rage le Barça. Ces derniers jours, la presse espagnole s’est d’ailleurs fait un plaisir de relayer les diverses stratégies catalanes pour faire capoter l’affaire. Ainsi, le 29 juillet dernier, le Barça laissait entendre qu’il allait porter plainte auprès de l’UEFA, estimant que la formation française débordait du cadre du fair-play financier. Ensuite, ce fut au tour du président Josep Maria Bartomeu d’y aller de sa déclaration pour annoncer clairement qu’il n’avait aucune intention de négocier avec le PSG. « Nous voulons que Neymar continue, mais les clauses libératoires existent. S’il veut partir, qu’il paye jusqu’à la dernière peseta, et qu’il parte. Nous n’avons pas parlé. En rentrant, on se réunira. Avec l’argent de son départ l’équipe sera renforcée. » Enfin, le patron de la Liga espagnole, Javier Tebas, s’est lui aussi mêlé de l’affaire en indiquant qu’il allait également porter plainte.

Vous l’aurez donc remarqué, le FC Barcelone tente tout pour que ce transfert record n’aboutisse jamais. Mais y arrivera-t-il ? Pas si sûr. En tout cas, une chose est certaine : si Paris signe Neymar, le Barça a déjà prévu des représailles. En clair, face à cette attaque osée portée par le PSG sur l’un des grands clubs historique de la scène européenne, les Blaugranas veulent, selon L’Equipe, exclure les Rouge-et-Bleu de la cour des plus grands. Ainsi, les Espagnols ont contacté plusieurs ténors du Vieux continent afin de « monter un front anti-Paris » et marginaliser le PSG, affirme le quotidien. Mais si Manchester City ou le Real Madrid n’ont pas souhaité faire partie de ce front frondeur, le Bayern Munich et la Juventus seraient de la partie. « Le Barça est très en colère contre Paris et diffuse l’idée qu’il utilise des méthodes incompatibles avec le fair-play financier », assure d’ailleurs un agent proche du PSG dans les colonnes du journal. Ambiance !