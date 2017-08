Désormais joueur du Paris Saint-Germain, Neymar laisse derrière lui un bilan plutôt correct du côté de Barcelone sur le plan purement sportif. Arrivé en 2013, la star de la Canarinha suscitait tout de même beaucoup de doutes, principalement à cause de sa jeunesse, de son manque d’expérience au plus haut niveau, de son style de jeu assez fantasque jugé pas forcément adaptable au Barça et de son physique plutôt frêle. Beaucoup avaient peur de le voir continuer d’endosser ce rôle de soliste qu’il avait à Santos, et malgré tout le bruit qu’avait généré son transfert, il a rapidement assumé et accepté ce rôle de "second couteau" derrière la star numéro 1, Lionel Messi. L’héritage Guardiola était à l’époque toujours présent au club, et même si le Catalan était déjà parti, les exigences liées au football combinatif et associatif étaient toujours présentes, et Neymar a su répondre présent.

Un premier exercice convaincant sans être brillant, pendant lequel il a même parfois été sur le banc, mais au cours duquel il a pu montrer de belles choses, prometteuses pour la suite. C’est probablement lors de la saison 2014/2015, la première de Luis Enrique à la tête du club blaugrana, qu’on a vu le meilleur Neymar. Dans un football plus direct et plus vertical, le Brésilien a su exploiter au mieux ses capacités. Avec plus de liberté pour tenter le un contre un et un jeu qui passait directement de la ligne de défense à l’attaque, sans trop transiter par le milieu de terrain, il s’est véritablement épanoui. Particulièrement bon lorsqu’il arrivait lancé en contre-attaque et dans les situations de supériorité ou d’égalité numérique face aux défenseurs adverses, il avait également fait d’immenses progrès dans le jeu dans les petits espaces, parvenant à combiner de mieux en mieux avec ses partenaires.

Le manque de régularité, son problème principal

Dans le jeu, il semblait particulièrement à l’aise avec Messi. Certains observateurs estimaient même qu’il cherchait parfois trop son camarade argentin, dans des situations où il aurait dû privilégier l’action individuelle ou un partenaire mieux positionné. Aux abords de la surface, les deux semblaient impossibles à arrêter lorsqu’ils étaient dans un bon jour. Quant au reste de ses coéquipiers, la sauce avait également pris, notamment avec Jordi Alba, son acolyte du flanc gauche, très friand des montées vers l’avant. Sa tendance à repiquer dans l’axe en partant du côté gauche offrait par ailleurs de nombreuses solutions à ses coéquipiers et il était fréquent de le voir positionné en tant que finisseur. Défensivement parlant, il ne rechignait pas et faisait les efforts nécessaires. La principale ombre au tableau reste son manque de régularité. Capable d’enchaîner plusieurs matchs de haute volée comme de produire plusieurs prestations médiocres dans la même période, le n°11 a eu du mal à être régulier dans ses prestations. S’il a souvent su prendre le contrôle de l’équipe lorsque Messi n’était pas disponible par exemple, il a aussi traversé beaucoup de matchs sans peine ni gloire, multipliant les mauvais choix dans les derniers mètres, et parvenant parfois à sauver une performance médiocre grâce à un but ou une passe décisive.

C’était particulièrement flagrant cette saison où, si on met de côté le match exceptionnel face au Paris Saint-Germain et la désormais fameuse remontada, le Brésilien a eu du mal à faire face des différences face aux gros. Beaucoup lui ont aussi reproché un certain manque de maturité dans son attitude, ayant par exemple tendance à prendre des cartons jaunes évitables suite à des fautes inutiles ou des gestes d’humeur. Quant au côté sentimental, Neymar aura été - avant son départ - un joueur apprécié par les supporters barcelonais, mais loin de joueurs comme Lionel Messi, Iniesta ou Busquets, ou d’autres joueurs étrangers comme Samuel Eto’o ou Eric Abidal, qui avaient fait plus d’efforts pour s’intégrer à la vie catalane et revendiquaient régulièrement leur amour pour le club et la région. Neymar s’en va donc en ayant laissé de bonnes sensations mais ne restera pas dans le cœur ni les mémoires des Catalans.

Le bilan statistique de Neymar au Barça

186 matchs

15 294 minutes au total

140 victoires - soit 75% de ses matchs gagnés

105 buts - soit un but toutes les 146 minutes

59 passes décisives - soit une passe décisive toutes les 259 minutes

8 titres