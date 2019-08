On ne sait pas si Antoine Griezmann s’interroge sur son avenir au Barça quelques semaines après son arrivée, mais on se doute que la possible venue de Neymar n’est pas forcément une bonne nouvelle pour lui. Lui, c’est le choix de la direction sportive du FC Barcelone, qui voulait ajouter une option offensive supplémentaire, différente et surtout fiable après l’échec Coutinho et l’incertitude Dembélé. Mais voilà, cela n’a pas empêché les éléments les plus influents du vestiaire blaugrana de réclamer le retour de Neymar à leur président, Josep Maria Bartomeu.

C’est un secret de polichinelle : Lionel Messi, Luis Suarez et Gerard Pique ont demandé au président de tout faire pour récupérer Neymar, dès qu’ils ont eu vent du désir du Brésilien de quitter le Paris Saint-Germain. Les anciens coéquipiers parlent régulièrement entre eux sur un groupe de discussion Whatsapp et Neymar leur avait clairement signifié son désir de revenir en Catalogne. Pour Messi and co, cela semblait simple et réalisable. Mais nous sommes le 23 août et Neymar est toujours un joueur du PSG. Surtout, les offres du Barça ont été jugées ridicules par les dirigeants parisiens. Et pas seulement par eux.

Les joueurs du Barça choqués par l’offre de Bartomeu pour Neymar

Comme le rapporte Marca, les joueurs barcelonais ont été désagréablement surpris à la lecture de l’offre formulée par Bartomeu pour Neymar. Le journal assure qu’ils se sont indignés d’une telle offre, jugée pas sérieuse. C’est le cas du Brésilien également, qui, dans des messages échangés avec ses amis du Barça, s’est plaint de la stratégie utilisée. Des tensions naissent donc de la gestion de ce dossier, alors que Bartomeu devra cette saison discuter avec Lionel Messi d’une nouvelle prolongation de contrat, puisqu’il sera en fin de contrat en 2021...

Le feuilleton Neymar agace aussi les journalistes des quotidiens pro-Barça. « Le double jeu de Neymar », peut-on lire dans Mundo Deportivo. Ou encore une charge à l’encontre du joueur brésilien : « à 27 ans, il continue à se comporter comme un enfant capricieux parce que personne ne le contredit dans son entourage ». Le Barça s’agace aussi de voir Neymar garder le silence, ce qui laisse la porte ouverte au Real Madrid. Pour tout le monde, il est grand temps que ce feuilleton se termine !

