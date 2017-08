Placé sous le signe de l’émotion, le Trophée Gamper opposait ce lundi soir au Camp Nou le FC Barcelone à Chapecoense, club brésilien qui se relève d’une tragédie aérienne ayant coûté à de nombreux de ses membres un peu plus tôt dans l’année. Sur le terrain, les Blaugranas ont respecté leurs adversaires, en les écrasant (5-0), grâce notamment à un superbe but de Sergi Busquets et aux inévitables Lionel Messi et Luis Suarez.

Les supporters catalans, eux, ont profité de l’occasion pour régler leurs comptes avec Neymar, parti quelques jours plus tôt au Paris SG contre un chèque de 222 M€ et considéré comme un traître appâté par l’argent. Plusieurs fois dans la soirée se sont élevés des chants assez explicites venus des tribunes du Camp Nou à l’encontre du Brésilien. « On ne veut pas de toi ici, Neymar meurs », ont notamment scandé certains socios.

Des chants anti-Neymar descendent des tribunes

Des mots qui en disent long sur le sentiment éprouvé en Catalogne depuis le transfert de l’Auriverde. Du côté du club, on préfère minimiser et essayer de tourner la page le plus rapidement possible, comme l’expliquait déjà le président Josep Maria Bartomeu ce lundi. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé en tribunes », a ainsi confié Ernesto Valverde en fin de match avant de poursuivre. « Neymar a été un grand joueur pour le Barça, mais maintenant, il faut aller de l’avant », a-t-il lancé au micro de Barça TV.

Même son de cloche pour le directeur sportif azulgrana Segura. « Neymar n’est plus là, quand ce genre de choses arrive, on est toujours surpris. Le Brésilien fait désormais partie de notre brillante histoire. Il n’y a rien de plus à dire, mais l’avenir nous appartient », a-t-il confié à Barça TV. Les socios, eux, ont de la mémoire. Et ils n’oublieront pas de sitôt le départ de Ney. Si les deux parties sont amenées à se recroiser, en Ligue des Champions par exemple, les retrouvailles promettent d’être explosives. Demandez à Luis Figo...