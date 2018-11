« C’est un problème qui ne se pose pas maintenant. J’ai dit à l’époque que tout jeune joueur qui va chercher de l’argent ne reviendra pas. Mais les circonstances sont différentes avec Neymar car nous ne parlons pas d’un joueur en formation, c’est un professionnel et, en fonction des circonstances du marché, nous allons évaluer les meilleures solutions pour nous ». Dans un entretien accordé à la Cadena SER plus tôt dans la semaine, le manager général du Barça Pep Segura ne fermait pas la porte à un retour de Neymar.

Interrogé à ce sujet après l’amical entre le Brésil et l’Uruguay, le joueur avait lui refusé de répondre, se contentant d’un sourire. Et selon les informations Marca, la porte du Barça s’est bel et bien rouverte pour la star brésilienne. Le média espagnol précise que le club catalan s’appuie surtout sur la volonté de Neymar de revenir à Barcelone. La direction et l’équipe seraient elles aussi favorables à un retour du joueur de la Canarinha.

Le Real Madrid va faire une offre

Et un homme pourrait être décisif dans cette affaire, comme souvent : le père de Neymar. Tous les étés, il propose son fils aux plus gros clubs européens, et l’avait déjà proposé au Barça l’été dernier. Comme explique Marca, il a à nouveau approché les dirigeants barcelonais récemment. Toujours est-il que le Real Madrid est aussi dans la course, et que Florentino Pérez est toujours obsédé par le joueur, en plus d’avoir énormément d’argent à disposition pour se l’offrir, un point en faveur des Merengues par rapport aux Blaugranas.

Une chose est sûre cependant, c’est le Paris Saint-Germain qui aura le dernier mot dans cette affaire, et il semble très peu probable de voir le club de la capitale se séparer du Brésilien, véritable pilier de l’ambitieux projet parisien pour aller au bout en Ligue des Champions. Josep Maria Bartomeu et Florentino Pérez devront donc se montrer plus que convaincants, et probablement devoir faire des offres supérieures aux 222 millions d’euros déboursés par les Parisiens à l’été 2017 pour se l’offrir...