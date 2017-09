Le FC Barcelone dévoile ce mardi son maillot Third pour la saison 2017/18. Un maillot qui utilise la technologie Aeroswift et affiche une couleur marron foncé. Une teinte également utilisée pour le short et les chaussettes. Cette tunique pour le moins originale présente des formes géométriques le long du torse, sur le short mais aussi les chaussettes.

Un liseré orange fluo le long des manches - sur lequel on peut apercevoir une mosaïque célébrant le travail des célèbres architectes de la ville - vient relever le tout. Cette couleur flashy est également utilisée pour le logo Nike et le floquage des noms et numéros. Le mot Barça, sur le dos du maillot, rappelle « la fierté du club et de la ville ».

Une couleur originale, des références catalanes

« En tant que joueur, tu veux toujours entrer sur la pelouse en étant confiant en tes qualités et avec un joli look. Je suis vraiment fier d’enfiler ce nouveau kit, inspiré par ma ville et ma culture. L’innovation et le design portent ce maillot à un autre niveau », a confié Sergi Roberto, enfant du club blaugrana et bourreau du Paris SG lors de la désormais célèbre remontada la saison passée (6-1) .

Ce kit sera porté pour la première fois par les hommes d’Ernesto Valverde sur la pelouse du Sporting CP (2e journée de Ligue des Champions). Il sera mis en vente dès ce mardi 12 septembre.

Retrouvez tous les produits officiels du Barça 2017-18 sur la boutique Foot.fr