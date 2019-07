Neymar a repris le chemin de l’entraînement avec le Paris Saint-Germain, et on le voit régulièrement sur les différentes photos et vidéos publiées par le club sur les réseaux sociaux. Cela veut-il dire que le Brésilien sera toujours parisien la saison prochaine ? Ça, personne ne le sait. Ce dont on est sûr en revanche, c’est que le joueur souhaite partir. Thomas Tuchel ou Leonardo l’ont confirmé publiquement. Reste donc à lui trouver une destination, et surtout, une offre suffisamment intéressante pour convaincre le PSG de le lâcher.

Le problème justement, c’est que cette offre n’arrive toujours pas. Et pour cause, seul un club semble aujourd’hui vraiment intéressé par les services du joueur de la Canarinha : le FC Barcelone. Seulement, même si des contacts ont bien lieu régulièrement entre les deux clubs, ça n’avance pas et Parisiens et Catalans ne trouvent pas de terrain d’entente. Du côté du Barça, on sait que ce dossier s’annonce très compliqué...

Pini Zahavi joue un rôle majeur dans ce dossier

Il faut dire que les transferts réalisés par le FC Barcelone cet été mettent le champion d’Espagne dans une situation où il ne peut pas faire de folies. D’autant plus que la menace du fair-play financier pèse bel et bien au-dessus du Camp Nou. Le Barça doit donc trouver des solutions, et une des issues de secours pour rapatrier Neymar sans devoir débourser trop d’argent est celle de l’échange de joueurs. Seulement, le Paris Saint-Germain ne voudrait que de l’argent...

C’est du moins ce qu’on savait jusqu’à maintenant. Voilà effectivement que la chaîne de télévision espagnole Cuatro explique que le PSG serait désormais prêt à accepter un échange de joueurs. Les deux clubs ont encore discuté et l’état-major parisien aurait vu ses prétentions à la baisse. Pini Zahavi aurait joué un rôle important dans cette décision. Reste maintenant à savoir quels joueurs proposera la direction de Josep Maria Bartomeu à ses homologues parisiens...

