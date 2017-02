Régulièrement, Real Madrid et FC Barcelone sont annoncés sur les traces des plus grands espoirs du football mondial. On pense par exemple à Fran Villalba, l’espoir de Valence, régulièrement annoncé dans l’orbite des deux ogres ibériques. Cette fois, c’est en Allemagne que les deux ont un objectif commun. D’après les informations de SportBild, le FC Barcelone était passé à l’attaque pour Timothy Tillman, milieu de terrain de 18 ans qui évolue avec les équipes de jeunes du club bavarois. Arrivé au Bayern en 2015, il fait partie des jeunes les plus prometteurs du football germanique.

Son agent, Christian Rösser, a confirmé la proposition catalane : « il y avait une offre réelle du FC Barcelone pour Tim, qui est observé par le Barça depuis plusieurs mois. Le club voulait le recruter pour l’an prochain. Le plan du Barça aurait été de le faire s’entraîner avec l’équipe première et de jouer les matchs avec l’équipe B, puis de l’intégrer à l’équipe première d’ici 2 ou 3 ans. Mais Uli Hoeness a mis son veto sur le transfert. Notre objectif est maintenant d’obtenir un contrat pro et se faire une place en équipe première au Bayern ».

Le Real Madrid l’a régulièrement observé

Pour sa part, le Real Madrid n’est pas encore passé à l’action. Le quotidien Marca affirme que le jeune allemand a été supervisé à plusieurs reprises, notamment lors du choc entre le Bayern et l’Atlético en UEFA Youth League, pendant lequel Tillman avait par ailleurs marqué. Les Merengues, qui ont déjà vu le Borussia Dortmund leur arracher Alexander Isak in extremis, n’écartent cependant pas la possibilité de passer à l’action rapidement et n’ont donc pas encore renoncé à se l’offrir.

Alors que son contrat expire en 2018, le Bayern va devoir rapidement régler ce dossier sous peine de voir son plus gros espoir lui filer sous le nez. On peut d’ailleurs imaginer la sortie médiatique de son agent comme un moyen de faire pression sur le club bavarois. Les prochaines semaines devraient nous apporter plus d’indications sur la situation de l’international U18 allemand...