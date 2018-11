Le Real Madrid va retrouver le Santiago Bernabéu avec un nouveau visage. Une semaine bientôt après la claque reçue au Nou Camp lors du Clasico (5-1) et le licenciement de Julen Lopetegui, Santiago Solari va vivre sa première à domicile. Un moment forcément particulier pour le technicien argentin mais aussi pour les joueurs car la dernière fois qu’une rencontre de championnat s’est déroulée à domicile, le Real Madrid a perdu face à Levante. Cette fois-ci, c’est le Real Valladolid qui se présente et la tâche ne sera pas si simple.

« Vous sentez toujours quelque chose de spécial quand vous allez au Bernabéu en tant que fan. Je serai excité quand j’irai à ma place sur la banc. En tant que joueur, l’ambiance est indescriptible et en tant qu’entraîneur, je le sentirai demain. Nous faisons appel et nous voulons vraiment le soutien de notre public pour nous aider. Nous allons tenter de leur mettre le feu », a espéré le coach en conférence de presse ce vendredi alors qu’il va devoir tester de nouvelles choses malgré lui.

Varane, Marcelo, Vallero et Mariano sont tous absents

En effet, pour sa grande première au Bernabéu, Solari sera privé de nombreux joueurs, notamment en défense. Blessés et remplacés dimanche dernier face au Barça, Raphaël Varane et Marcelo ont d’ores et déjà déclaré forfait pour ce week-end. Ils ne sont pas les seuls, car Mariano Diaz et le jeune Jesus Vallejo ne pourront pas être disponibles, tout comme Dani Carvajal. Le latéral droit a repris l’entraînement, mais il est encore trop juste physiquement pour revenir sur le terrain. Ainsi, c’est une défense expérimentale qui va être alignée ce samedi.

« C’est une équipe très bien organisée et bien préparée. Elle viendra avec l’esprit d’une équipe qui n’a plus perdu depuis 7 matches (toutes compétitions confondues, ndlr). Nous devrons faire un match strict et sérieux » a prévenu Solari. Alors que le jeune Javi Sanchez (21 ans) avait été titularisé face à Melilla en Coupe du Roi ce mercredi, cette fois-ci, l’entraîneur devrait envoyer une défense centrale composée de Ramos et Nacho. Odriozola sera aligné à droite alors et c’est le jeune Reguilón qui a des chances de débuter dans le couloir gauche. Ce dernier a récemment fait parler de lui pour son altercation avec Ramos à entraînement. Espérons que ça sera passera mieux sur le terrain.