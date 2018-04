Ces derniers mois, la situation ne semblait pas être au beau fixe entre Florentino Pérez et Cristiano Ronaldo. La star portugaise réclamait un salaire à la hauteur de Neymar ou de Lionel Messi, que la direction madrilène ne semblait pas être prête à lui offrir. Dans le même temps, le Lusitanien n’hésitait pas à affirmer dans la presse qu’il souhaitait rester, mais que ça n’allait pas dépendre de lui. Mais on dirait bien que les deux parties ont finalement trouvé un terrain d’entente.

Ainsi, selon AS, le directeur général et bras droit de Florentino Pérez José Ángel Sánchez a déjà communiqué au numéro 7 merengue la satisfaction du club quant à ses performances récentes, qui devrait s’accompagner d’un salaire revu à la hausse. Cristiano Ronaldo aurait été très réceptif à cet intérêt du club à le prolonger. Le but est maintenant de boucler les négociations avant le Mondial de Russie.

Encore loin de Lionel Messi

Le journal espagnol précise que son salaire pourrait désormais être de 30 millions d’euros nets avec 2 millions supplémentaires en variables. Il tourne actuellement à 21 millions d’euros nets par saison. Un salaire encore loin de celui de Lionel Messi, qui, selon AS, touche 45 millions par saison, mais qui s’approche des 35 millions par saison de Neymar (toujours selon le média).

Le bail qui le lie au club ne sera cependant pas prolongé, et il sera toujours sous contrat jusqu’en juin 2021. De quoi confirmer les informations publiées par ABC en février, qui évoquait déjà des sommes similaires pour le nouveau contrat du Portugais. Une belle récompense pour celui qui totalise 12 rencontres de suite en marquant notamment, en ayant déjà dépassé les 40 réalisations toutes compétitions confondues cette saison.