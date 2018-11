La mini-crise semble être oubliée du côté de Madrid. Avec Santiago Solari, les Merengues ont retrouvé le chemin des buts, et sortent par exemple d’une victoire convaincante face à Plzen en Ligue des Champions (5-0). Si on ne sait pas encore si l’Argentin sera présent sur le banc jusqu’à la fin de la saison, une chose est sûre, il va y avoir du mouvement cet hiver. C’est en tout cas ce qu’affirme le quotidien Marca en cette journée de samedi...

La direction madrilène estime que Julen Lopetegui n’était clairement pas le seul responsable des mauvais résultats de l’équipe, et elle envisage de recruter jusqu’à trois joueurs en janvier. Le Real Madrid a de l’argent - Marca parle de 200 millions d’euros dans les caisses - d’autant plus qu’il y aura aussi des joueurs qui seront poussés vers la sortie. La nouvelle réglementation qui permet à des joueurs ayant déjà disputé la Ligue des Champions avec un club de la rejouer avec leur nouveau club va d’ailleurs beaucoup aider.

Hermoso et Icardi, les favoris

Trois joueurs qui devraient se répartir sur trois positions : un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant de pointe. Pour la défense, le nom de Mario Hermoso revient de façon répétitive, et le défenseur de l’Espanyol, appelé par Luis Enrique en sélection espagnole, ne coûterait pas cher aux Merengues qui ont une clause de rachat de 7,5 millions d’euros sur lui. Pour le milieu, aucun nom n’est évoqué, alors que Marca parle une fois encore de Mauro Icardi pour la pointe de l’attaque.

Quant aux potentiels départs, le quotidien ne dévoile pour l’instant aucun nom mais explique que la direction a analysé la situation et pense que « le moment de prendre des décisions avec certains joueurs à cause de leur attitude et de leurs performances est arrivé ». Reste donc à savoir quels joueurs sont visés... On devrait donc vivre un mois de janvier passionnant à Concha Espina !