Le Real Madrid est sous pression, ce n’est un secret pour personne. Outre le fait que Julen Lopetegui n’y arrive pas et qu’il semble se diriger - déjà - vers la sortie, le principal problème des Merengues concerne l’attaque. Cet été, Cristiano Ronaldo a quitté la Casa Blanca pour rejoindre la Juventus Turin et personne n’est vraiment venu le remplacer (si on considère Mariano Diaz comme un attaquant), même si Eden Hazard a été pisté et semble continuer à l’être.

Avec trois défaites et seulement treize buts inscrits en neuf rencontres, le Real fait peine à voir. Et, comme un symbole, c’est Marcelo, un défenseur, qui a mis fin à la disette offensive des siens qui commençait vraiment à durer (481 minutes). Ce nombre de minutes constitue le nouveau - triste - record du club. Ni Benzema ni Mariano Diaz ne semblent à même de mener l’attaque des Espagnols depuis le départ de la star portugaise lors de la dernière fenêtre estivale.

Le Real pense à Ibrahimovic

Dès lors, tous les regards commencent à se tourner vers le marché hivernal. On commence à se dire que le club de Florentino Pérez va avancer quelques deniers afin de recruter un attaquant capable de mettre des buts. Si les rumeurs qui sortent en ce moment concernent essentiellement Eden Hazard, la Cadena COPE vient d’avancer un nouveau nom. Et celui-ci paraît très étonnant. Il s’agit de Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant des LA Galaxy.

Informa @lamacope : "El Madrid quiere un delantero y está estudiando el fichaje de Zlatan Ibrahimovic en el mercado de invierno"#TertulionTjCOPE pic.twitter.com/8bVnU6WrAb — Tiempo de Juego (@tjcope) 21 octobre 2018

Parti de l’autre côté de l’Atlantique, l’ex-international suédois se régale en Major League Soccer (MLS, le championnat nord-américain) mais son âge avancé (37 ans) ne semble faire de lui qu’une sorte de pansement (en espérant que ce ne soit pas sur une jambe de bois). Toutefois, il est clair qu’il pourrait, malgré les années qui se feront probablement ressentir au fil des matches, encore apporter quelque chose, que ce soit par son talent ou encore par son leadership. Reverra-t-on Zlatan en Europe, moins d’un an après son départ de Manchester United ? Réponse d’ici quelques mois.