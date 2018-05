Après deux ans et demi sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé d’arrêter son aventure avec les Merengues. Un véritable choc dans le monde du football puisque le Français s’arrête après avoir remporté neuf titres dont trois Ligues des Champions. Un bilan prestigieux pour l’ancien bordelais qui a justement été félicité par les Girondins pour ce qu’il a accompli avec la formation madrilène : « Félicitations Zinedine pour tout ce que tu as apporté au Real Madrid. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. » Le Real Madrid a de son côté écrit un simple « merci » auquel s’accompagne une photo où il est porté dans les airs par ses joueurs.

Félicitations Zinedine pour tout ce que tu as apporté au @realmadrid. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. pic.twitter.com/VALCBjliLO — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 31 mai 2018

Abasourdi par cette nouvelle, le vestiaire du Real Madrid a eu du mal à trouver les mots. Néanmoins, certains joueurs ont tenu à réagir sur les réseaux sociaux. C’est notamment le cas de Toni Kroos. L’Allemand s’est adressé au Tricolore dans un message simple et efficace : « Merci Monsieur ! C’était un plaisir ! ». Très ému, Casemiro a donné un émouvant hommage à celui qui fut son idole : « Je n’ai pas de mots pour te remercier de tout ce que tu as fait pour ce vestiaire, pour le Real Madrid et pour Madrid. Ce fut une fierté et un privilège d’avoir mon idole en tant qu’entraîneur. Zizou éternel. »

Gracias Mister ! It’s been a pleasure ! pic.twitter.com/99VzaBxUoV — Toni Kroos (@ToniKroos) 31 mai 2018

zidane , ha sido un honor trabajar contigo,… https://t.co/CBi8cKVGC7 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 31 mai 2018

No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por este vestuario, por el Real Madrid y por el madridismo. Ha sido un orgullo y un privilegio tener como entrenador a mi ídolo. Eterno Zizou. pic.twitter.com/wjK45SMQz7 — Casemiro (@Casemiro) 31 mai 2018

Des cadres sous le coup de l’émotion

Présent au club depuis 2014, Daniel Carvajal a connu Zinedine Zidane en tant qu’adjoint avant d’évoluer sous ordres. Le latéral droit espagnol y est aussi aller de son petit mot, n’oubliant pas au passage, l’ensemble du staff : « Juste pour te remercier pour ces 2 ans et demi en tant qu’entraîneur, tu as été un professionnel incroyable ainsi que tout ton personnel. J’ai beaucoup appris en tant que joueur et que personne sous tes ordres, je te souhaite le meilleur et encore. » Son homologue du côté gauche, Marcelo, a lui aussi eu un discours poignant : « Zizou. J’ai beaucoup appris à tes côtés ! J’ai apprécié comme un enfant chaque entraînement, chaque conseil ! Tu es très spécial pour moi ! Tu as fait l’histoire avec ton travail, ton dévouement, ta passion et surtout avec ton humilité ! » Ceux qui jouissaient d’un temps de jeu réduit à l’instar de Dani Ceballos ont souligné l’importance du double Z dans leur progression :« Merci pour tout ce que j’ai appris de toi cette année. Tu laisses un très grand héritage au Real Madrid. Tu étais une légende en tant que joueur et maintenant aussi en tant qu’entraîneur. Je te souhaite le meilleur, monsieur »

#Zidane Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff.

He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #GraciasZizou pic.twitter.com/5wlLGmn5G0 — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) 31 mai 2018

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado !

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo !

Eres muy especial para mi !

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad !

Gracias Mister #marchelin pic.twitter.com/MvWCwjYSqR — Marcelotwelve (@MarceloM12) 31 mai 2018

Gracias por todo lo que he aprendido de ti este año. Dejas un legado muy grande en el Real Madrid. Fuiste leyenda como jugador y ahora también como entrenador. Te deseo lo mejor, míster pic.twitter.com/v7nGZnQk6p — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) 31 mai 2018

Plus ancien joueur de l’effectif, le capitaine, Sergio Ramos, et le seul a avoir joué avec Zinedine Zidane lors de la saison 2005-2006. Disposant d’une relation privilégiée avec l’ancien joueur de la Juventus, le défenseur espagnol s’est fendu d’une déclaration élogieuse : « En tant que joueur et entraîneur, tu as décidé de dire au revoir au sommet. Merci pour ces deux années et demi incroyables. Ton héritage ne sera jamais effacé, c’est l’un des chapitres les plus réussis de l’histoire de notre bien-aimé Real Madrid. » Enfin, le président de la Ligue de Football Espagnole, Javier Tebas a lui aussi adressé de nombreux compliments au Champion du monde 1998 : « Je veux remercier Zidane pour son grand travail et l’énorme talent qu’il a montré au Real Madrid. Ses mots faisant référence à la (victoire en) Liga comme trophée majeur acquis durant sa carrière d’entraîneur sont synonymes pour nous de reconnaissance. La meilleure ligue du monde ».

As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid pic.twitter.com/dO6bw74aA3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 mai 2018