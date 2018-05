Après une saison 2017-18 mitigée en Liga, le Real Madrid s’est offert une troisième Ligue des Champions, toujours sous les ordres de Zinedine Zidane et avec des stars comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema. Avant un mercato qui s’annonce passionnant à suivre avec l’incertitude planant autour de CR7 et des quelques arrivées ronflantes, on découvre aujourd’hui les nouveaux maillots du club pour la saison à venir.

Le maillot domicile du Real Madrid 2018-19 est comme à son habitude blanc. Exit les bandes bleu vertes, la tunique que porteront les joueurs madrilènes au Santiago Bernabeu est sobre avec une nouvelle nuance de blanc. Le maillot a désormais des boutons sur le col et des rayures adidas noires sur les épaules.

Quant au maillot extérieur, il a été retravaillé. Cette tunique conserve un ton sombre, avec un design unique incluant des caractéristiques de style et de résistance à l’usure. Il allie une résistance exceptionnelle à un style axé sur la rue et un motif à deux tons bleu. Le logo du Real Madrid a également été réinventé. Contrairement au maillot domicile, il n’y a pas de boutons sur ce col en V.

