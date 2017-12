Le Clasico est lancé depuis plusieurs jours en Espagne, alors que le coup d’envoi sera donné samedi à 13 heures. Les journaux pro-Real et pro-Barça s’en donnent à cœur joie pour faire monter la sauce, bien que le suspens n’est pas au summum entre les deux formations séparées par 11 points au classement de la Liga. L’affrontement entre le Real Madrid et le FC Barcelone n’en restera pas moins savoureux, au regard des stars qui fouleront la pelouse de Santiago Bernabeu. Des stars, justement, les supporters des deux clubs en ont vu défiler un paquet. Alors, le journal Marca a proposé un sondage pour déterminer le meilleur onze de tous les temps de chacune des deux équipes.

Vous l’aurez donc compris, il était possible pour les votants de mélanger les époques, et ils ne s’en sont pas privés. Commençons par le Barça, installé dans un 3-4-3 particulièrement offensif. Victor Valdes occupe les cages, avec un trident Koeman-Puyol-Dani Alves devant lui. Au milieu de terrain, on retrouve ceux qui ont tant fait briller le Barça ces dernières années, à savoir Busquets-Xavi-Iniesta, accompagné du génie Diego Maradona. Pour mener le jeu ? Johan Cruyff à la baguette, avec devant lui Lionel Messi et Ronaldinho. Enfin, c’est Pep Guardiola qui est mis aux commandes de cette équipe. Du très lourd donc. Le banc de touche est composé de Zubizarreta, Pique, Abidal, Guardiola (en tant que joueur donc), Kubala, Romario et Eto’o.

Côté Real Madrid, ce n’est pas mal non plus. Evidemment, on retrouve Iker Casillas dans les buts, avec également 3 défenseurs devant lui que sont Hierro, Sergio Ramos et Roberto Carlos. Dans l’entrejeu, Luka Modric se fait une place aux côtés de Redondo, Zidane et Michel (l’ancien entraîneur de l’OM). La triplette offensive fait la part belle aux légendes du club merengue. On retrouve Alfredo Di Stefano, Raul et Cristiano Ronaldo. Et devinez le nom de l’entraîneur ? Zinedine Zidane, qui fait donc le doublé. Sur le banc sont sélectionnés : Zamora, Marcelo, Sanchis, Pirri, Del Bosque, Hugo Sanchez, Ronaldo.