Quelle saison pour le Real Madrid ! Grâce à leur victoire 2-0 sur la pelouse de Malaga, les Merengues se sont offert un 33e titre de champion d’Espagne, qui s’est joué jusqu’à la toute dernière journée puisque le Barça était lui aussi dans le coup. Un titre qui avait trop échappé aux Madrilènes ces dernières saisons, la plupart du temps au profit des Catalans. Et l’un des principaux artisans de ce succès, si ce n’est le principal, Zinedine Zidane, s’est confié : « vous ne le voyez peut-être pas mais je suis très heureux, au final la Liga est le plus beau championnat et le plus dur, pour moi la gagner avec ce match c’est incroyable, je suis très content. C’était très important de la gagner, après beaucoup d’années sans le faire, surtout pour le Real Madrid qui est le meilleur club du monde ».

Cristiano Ronaldo, autre engrenage essentiel de cette équipe, s’est lui aussi exprimé, devant les caméras de Real Madrid TV : « c’est un titre mérité. Ce titre gagné lors de la dernière journée a une meilleure saveur. Nous étions un peu nerveux, mais le goût de la victoire est encore meilleur ». Même son de cloche pour Sergio Ramos : « la régularité, c’est la clé, jouer chaque match comme si c’était le dernier, avec de la concentration et de l’intensité. Nous avons suivi cette ligne quand nous en avons eu besoin, on a su obtenir les points nécessaires, cette Liga est très méritée même si on a dû la disputer jusqu’à la fin. C’est le meilleur championnat du monde et le plus compliqué à gagner, Séville a été dans le coup jusqu’à la fin, comme l’Atlético, nous avons été les meilleurs. Maintenant on va célébrer avec les supporters ».

« Je suis très heureux, grâce à Dieu. Ce fut une belle année. Il faut en profiter. Que ce soit la première Liga parmi d’autres. Nous avons toujours tout donné », a confié le gardien Keylor Navas, parfois critiqué cette saison. Et en plus des célébrations sur le terrain, l’euphorie s’est propagée jusqu’à la salle de presse, où Zidane a été arrosé de champagne par ses joueurs, comme c’est la coutume en Espagne ! On notera aussi que d’anciens grands noms et légendes du Real Madrid ont aussi voulu se mêler à la fête, comme Raul, Xabi Alonso, Iker Casillas, ou encore Arbeloa, qui a écrit « le roi récupère son trône » sur son compte Twitter. Rendez-vous d’ici deux semaines pour une éventuelle nouvelle célébration des Madrilènes après la finale de la Ligue des Champions !