Premier à égalité de points avec le FC Barcelone mais avec une moins bonne différence de buts particulière, le Real Madrid avait cependant un atout dans sa manche. En effet, les Merengues avaient encore un match en retard à disputer sur la pelouse du Celta Vigo. En cas de succès, ou même de nul, la Casa Blanca prenait donc une petite avance sur les Catalans avant la dernière journée de championnat, et pouvait foncer vers le titre. Ce mercredi soir, c’est donc une rencontre décisive à plus d’un titre qui se jouait à Balaídos.

D’entrée, les hommes de Zinedine Zidane mettaient le pied sur le ballon, et dictaient le rythme des débats. Et évidemment, les visiteurs ne tardaient pas à débloquer la situation. Après un beau travail d’Isco côté gauche, Cristiano Ronaldo (10e) héritait du ballon à l’entrée de la surface. Sûr de sa force, le numéro 7 du Real ne se posait pas de question et allumait du gauche, ne laissant aucune chance au portier adverse. 0-1, Madrid prenait les commandes, et le Portugais accrochait un nouveau record. Sergio Ramos et ses partenaires géraient ensuite, mais commettaient quelques fautes.

Cristiano Ronaldo taille patron

Sur l’une d’elles, Wass (31e) se chargeait du coup franc et contraignait Navas à sortir une belle parade sur son tir puissant. Les locaux se rebiffaient, et Aspas (36e) se jouait de l’arrière-garde adverse avant de frapper du gauche, sans toutefois trouver le cadre. C’est donc le Real qui menait à la pause, et regagnait les vestiaires avec ce mince mais précieux avantage. Une avance que les Merengues ne tardaient cependant pas à gonfler, puisqu’il ne leur fallait que trois minutes dans le deuxième acte pour doubler la mise. Isco lançait la charge avant de décaler intelligemment Cristiano Ronaldo (48e) sur sa gauche. Le serial buteur ne se faisait pas prier pour ajuster le gardien adverse et s’offrir un doublé. 0-2, le break était fait et le Celta perdait Aspas (62e), exclu après un deuxième carton jaune pour une supposée simulation.

Qu’importe, Vigo n’abdiquait pas, et Guidetti (1-2, 69e) finissait par marquer, sa frappe contrée par Ramos trompant Navas. Les supporters voulaient y croire, mais allaient rapidement revenir sur terre. Car la Casa Blanca remettait immédiatement un coup d’accélérateur et, seul face au but, Benzema (1-3, 70e) poussait le cuir au fond des filets pour redonner de l’air aux siens. Le match était plié, mais la bande à Modric continuait à attaquer, et Kroos (88e) y allait de son petit but. Score final 1-4, victoire clé pour le Real. Pour rappel, en clôture du championnat dimanche soir, le Barça reçoit Eibar quand le Real se déplace à Malaga, club dirigé par Michel, ancienne figure merengue...

Cliquez ici pour revivre le film du match

Cliquez ici pour retrouver le classement de Liga