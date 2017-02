L’Atlético se déplaçait chez le Sporting de Gijón, dix-huitième de Liga avant le début de la rencontre. Diego Simeone misait encore sur Fernando Torres en lieu et place de Kevin Gameiro dans le onze, pendant que Lucas Hernandez était bien présent en défense centrale. Un déplacement sur le papier facile, mais historiquement, les Colchoneros ont toujours du mal en terres asturiennes. Et malgré ce qu’indique le score sévère de 4-1, la rencontre était bien plus disputée que ça...

Avec un bon Lacina Traoré devant, le Sporting a dominé pendant quasiment toute la première période, sans concrétiser. L’Ivoirien, prêté par Monaco pendant ce mercato hivernal, causait énormément de soucis aux défenseurs colchoneros. Bien épaulé par des joueurs comme Burgui, il était cependant trop maladroit dans le dernier geste, et touchait par exemple le poteau à la 38e minute. De son côté, l’Atlético peinait à développer son jeu, avec une animation offensive en berne, et seul Angel Correa parvenait à tirer son épingle du jeu.

Kevin Gameiro, l’homme décisif

L’Atlético de Madrid démarrait cependant la deuxième période sur les chapeaux de roue. Sur le coup d’envoi, Carrasco mettait les siens devant, après une bonne déviation de Fernando Torres de la tête (0-1, 46e). L’ailier belge a notamment profité d’une erreur de Cuellar et de Lillo pour signer l’ouverture du score, cruelle pour les Asturiens. Mais ces derniers allaient vite se reprendre, et trois minutes plus tard, Sergio Alvarez répondait à Carrasco (1-1, 49e). Les troupes de Rubi avaient repris le dessus, mais Diego Simeone tentait un coup peu après l’heure de jeu en faisant entrer Kevin Gameiro et Saúl Ñíguez en lieu et place de Torres et de Correa.

Un pari plus que gagnant, puisque les Colchoneros allaient prendre le contrôle du ballon, et commençaient à se montrer de plus en plus tranchants dans les derniers mètres, l’entrée de Thomas ayant également aidé. Et après une superbe action collective, Griezmann décalait de l’extérieur pour Gameiro, qui éliminait Cuellar et propulsait le ballon au fond des cages (1-2, 80e). Et le Français n’était pas rassasié, puisqu’après une erreur de la défense rivale, il s’en allait crucifier le portier gijonense (1-3, 81e). L’ancien Parisien allait terminer la rencontre en beauté, gagnant un nouveau face à face avec le gardien avec une belle frappe croisée (1-4, 85e). Une belle façon de répondre aux critiques de certains supporters et de la presse pour celui qui avait perdu sa place de titulaire dernièrement. Avec cette victoire, l’Atlético revient temporairement à un point de Séville et s’assure de terminer la journée à la quatrième place du classement.

