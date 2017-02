Le Barça avait-il encore la gueule de bois, quatre jours après l’humiliation infligée par le PSG au Parc des Princes ? C’est la question que se posaient les 64.000 supporters présents dans les tribunes du Camp Nou ce soir. La formation catalane accueillait une équipe de Leganés qui n’a plus gagné depuis le mois de novembre. Le promu était également la pire attaque de Liga. Autant dire que tout autre résultat qu’une victoire serait un énorme échec pour les troupes d’un Luis Enrique de plus en plus contesté. L’entraîneur asturien réalisait quelques changements, notamment en défense. Piqué était mis au repos, lui qui risquait d’être suspendu contre l’Atlético en cas de jaune, pendant que Digne était préféré à Alba.

Et la rencontre démarrait extrêmement bien pour les Blaugranas. Neymar lançait Suarez sur le côté gauche, et l’Uruguayen centrait pour Messi qui n’avait qu’à mettre le pied pour l’expédier au fond, après seulement trois minutes de jeu. Entame de match idéale donc, histoire d’éviter toute surprise dans les premiers instants de la partie. Mais les Madrilènes avaient des arguments à faire valoir. El Zhar se présentait devant ter Stegen, mais l’Allemand couvrait bien. Dans la foulée, le Marocain tentait la frappe, mais là encore le portier blaugrana sortait une parade décisive (16e). Les Catalans, avertis, allaient donc tout faire pour priver leur rival de ballon, et Messi était à deux doigts de signer un doublé mais il butait sur un bon Iago Herrerin (27e). Ce qui n’empêchait pas El Zhar d’obliger ter Stegen à réaliser une nouvelle parade décisive, sur une frappe déviée par un défenseur (45e) !

Ter Stegen et Messi, encore une fois sauveurs du Barça

Sans briller, et parfois mis en danger par les Pepineros, les Blaugranas faisaient le boulot mais n’étaient pas à l’abri. Si le milieu de terrain était plutôt correct ce soir sur les séquences offensives, avec un Rafinha dans tous les bons coups, la MSN avait du mal à combiner dans les derniers mètres, et la défense montrait encore de nombreuses lacunes. C’est d’ailleurs en tribunes qu’il y avait le plus de spectacle, avec une partie du public qui chantait pour soutenir Luis Enrique, pendant qu’une autre partie tentait de recouvrir ces chants par des sifflets. Mais le joueur le plus décisif côté barcelonais était encore et encore son gardien. L’Allemand remportait un nouveau mano à mano contre Guerrerro en début de deuxième période, après une mauvaise déviation de Samuel Umtiti.

Il fallait attendre la 58e minute pour revoir le Barça inquiéter le promu, via Neymar, mais Herrerin s’interposait bien. Plus tard, Rafinha s’offrait lui aussi une belle opportunité, mais le portier madrilène répondait à son homologue allemand avec une autre intervention (67e). Les joueurs de Leganés eux, n’allaient plus manquer leurs occasions. Guerrero récupérait un ballon devant Sergi Roberto, Machis face à un Umtiti trop passif adressait une belle passe en retrait à Unai Lopez qui crucifiait ter Stegen (1-1 ; 70e) ! Et les Barcelonais semblaient incapables de réagir, et c’est même le club de la banlieue de Madrid qui continuait de dominer ! Mais à la 88e minute, Neymar était fauché par Mantovani dans la surface. Lionel Messi se chargeait de transformer le penalty (2-1, 89e). El Zhar était à deux doigts d’égaliser, mais sa frappe frôlait le poteau droit de ter Stegen (90e+3). Les Catalans ont évité la catastrophique de justesse. La formation de Luis Enrique revient à un point du Real Madrid, mais en ayant disputé deux rencontres de plus.

