C’est dans un contexte particulier, après les terribles attaques qui ont eu lieu en Catalogne plus tôt dans la semaine, que le FC Barcelone démarrait sa saison en Liga. Pour ne rien arranger, il existe un véritable climat de tension autour du club barcelonais en ce moment, la faute à des résultats sportifs moyens, une direction de plus en plus critiquées et un mercato polémique... Pour ce choc, Ernesto Valverde devait en plus se passer de quelques cadres, et Messi était ainsi accompagné par Gerard Deulofeu et Paco Alcacer devant. Quique Setién, le coach du Betis, qui a réalisé un mercato unanimement salué en Espagne, n’avait pas tous ses effectis à disposition, et Boudebouz ou Tello, blessés, manquaient donc à l’appel. Après un hommage rendu aux victimes des attentats et un floquage "Barcelona" à la place des noms des joueurs catalans, le ballon roulait enfin sur la pelouse du Camp Nou.

Le Barça comptait bien faire taire les critiques en attaquant d’entrée. Sur un centre de Sergi Roberto coté gauche, Deulofeu prenait le dessus sur ses défenseurs dans la surface mais ne trouvait pas le cadre (3e). Dans la foulée, Messi s’essayait à la frappe lointaine, sans succès (4e). Des avertissements barcelonais qui ont poussé le Betis à mieux s’organiser défensivement. La Pulga était proche de faire trembler les filets, sur coup franc (14e). Le pressing intense imposé par les Blaugranas empêchait pour l’instant le Betis de développer son jeu. Mais devant, seul Messi se montrait réellement dangereux, et après un bon service de Busquets, il tentait de placer son ballon mais ce dernier frôlait le poteau droit d’Adán. Messi touchait le poteau sur coup franc (34e), mais derrière, sur un beau ballon de Deulofeu pour Messi, Tosca, en tentant de dévier envoyait le ballon au fond des filets (1-0, 36e).

Le Betis, inoffensif

Et on assistait ensuite à un véritable tournant du match. Sergio León filait seul vers les cages et semblait avoir la balle de l’égalisation au bout des pieds, mais Mascherano surgissait de nulle part avec un tacle glissé parfait pour lui ôter le ballon alors qu’il armait sa frappe (37e) ! Sur l’action suivante, après une nouvelle passe décisive de Deulofeu, Sergi Roberto expédiait le ballon au fond des filets (2-0, 38e) ! Un avantage au score plutôt logique pour les Barcelonais à la pause donc, bien supérieurs dans le jeu, avec à noter la bonne prestation de Semedo sur le flanc droit de la défense. Au retour des vestiaires, le rythme était plus pausé, le Barça ayant légèrement calmé le jeu, alors que le Betis semblait pratiquement avoir accepté la défaite, résigné.

Messi, bon dans le jeu mais maudit à la finition jusqu’ici, voyait encore le ballon se heurter au poteau sur cette tentative de l’extérieur (60e). L’Argentin essayait encore d’y aller de son petit but, encore sur coup franc, mais il n’y avait rien à faire (71e). Aleix Vidal, fraîchement entré en jeu en lieu et place de Deulofeu, manquait lui son mano à mano avec Adán (74e). Messi voyait encore une frappe s’écraser sur le poteau (81e), et ses nouveaux essais étaient soit stoppés soit non cadrés ! Le Barça a donc fait le boulot, mais est loin d’avoir rassuré ses supporters ce soir, et du sang neuf est clairement nécessaire... Place au Real Madrid désormais, qui démarre sa saison chez le Deportivo.

