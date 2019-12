Mercredi soir, à 20h00, nous aurons droit au Clasico opposant le Real Madrid au FC Barcelone au Camp Nou (rencontre à suivre sur notre live commenté). Mais avant cela, une journée du championnat espagnol se jouait ce week-end. Si le Real Madrid s’apprête à évoluer contre le Valencia CF (rencontre aussi à suivre en direct sur notre live commenté), le FC Barcelone, lui, était opposé ce samedi à une très belle Real Sociedad de ce début de saison.

Les Barcelonais, malgré un but d’Antoine Griezmann et un autre de Luis Suarez, n’ont pu faire mieux qu’un match nul (2-2). Mais cette rencontre a viré au cauchemar pour le corps arbitral après la confrontation au Pays basque. Dans un premier temps, la Real obtenait un penalty pour une faute de Busquets sur Llorente et ouvrait la marque. Dans un second temps, en toute fin de match (92e), Piqué subissait, peu ou prou, la même faute de ce même Llorente sans que l’arbitre ne bronche.

Bartomeu était indigné

Il n’en fallait pas plus pour lancer les débats. L’arbitre n’a même pas arrêté le jeu pour vérifier l’action tout comme les arbitres dans le centre de visionnage ont poussé l’arbitre central à continuer. Selon les informations de Sport, Josep Maria Bartomeu, le grand patron des Blaugranas, va se plaindre officiellement de l’utilisation de l’arbitrage vidéo tout cela par écrit et dès ce dimanche, au lendemain de la confrontation entre Basques et Catalans, donc.

« Le président du Barça, indigné par ce qu’il a vu sur la pelouse, a décidé de demander des explications à la fédération », peut-on ainsi lire alors que le président du Barça et de la RFEF (fédération espagnole), Luis Rubiales, se retrouveront ce lundi pour le conseil d’administration de la fédération. Une chose est certaine, les dirigeants du FC Barcelone commencent à mettre une petite pression aux arbitres en vue du Clasico contre le Real Madrid...