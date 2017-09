Intraitable depuis le début de saison (cinq victoires en Liga), le FC Barcelone effectuait un court déplacement ce soir à l’Estadi Municipal de Montilivi sur la pelouse de Girona. A l’occasion de ce derby catalan, Ernesto Valverde alignait son 4-3-3 habituel mais devait se passer des services de Dembélé et Semedo (blessés). Piqué et Busquets étaient préservés pour le match de Ligue des champions face au Sporting Portugal mercredi. Et le Barça ne tardait pas à lancer les hostilités. Dès la troisième minute, Mascherano lançait Vidal sur la droite de la surface. Sa frappe était bien captée par Iraizoz. Le promu ne se laissait pas impressionner pour autant. Sur un centre mal renvoyé par Umtiti, Aleix Garcia décochait une lourde frappe déviée en corner (10e). Les hommes de Pablo Machin donnaient du fil à retordre aux Blaugranas.

Douglas Lui enroulait bien son ballon à l’entrée de a la surface et obligeait Ter Stegen à se détendre pour repousser. Le cuir revenait sur Olunga mais il butait à nouveau sur le portier du Barça (12e). Les partenaires de Lionel Messi prenaient rapidement le contrôle des opérations. Sur un corner tiré par Iniesta, Jordi Alba reprenait le ballon de volée, sa frappe était déviée dans son propre but par Aday (0-1, 17e). Bien aidé par ce coup du sort, le FC Barcelone confisquait le cuir à ses adversaires. Sur un long ballon délivré par Messi, Jordi Alba se trouvait seul face à Iraizoz mais butait sur le portier catalan (33e). Dans la foulée, Paulinho récupérait le ballon en taclant et le transmettait à Rakitic qui décochait une belle frappe déviée en corner (35e).

Messi très discret

Au retour des vestiaires, les hommes d’Ernesto Valverde se montraient dangereux. Sur une superbe ouverture de Mascherano, Messi perdait son duel face à Iraizoz (46e). Quelques secondes plus tard, Suarez décalait Vidal sur la droite. L’ailier catalan s’infiltrait dans la surface et voyait sa talonnade tromper Iraizoz masqué par la présence de Suarez qui laissait passer le ballon malicieusement entre ses jambes (0-2, 48e). Girona réagissait timidement sur corner, Olunga reprenait le ballon de la tête mais Ter Stegen captait le ballon sur sa ligne (55e).

Les Blaugranas prenaient le large sur une superbe ouverture de Sergi Roberto qui lançait Luis Suarez dans la profondeur. L’international uruguayen trompait Iraizoz de près grâce à un plat du pied imparable (0-3, 69e). Ce troisième but annihilait les espoirs des hommes de Pablo Machin. Dans les ultimes minutes, Girona essayait de sauver l’honneur, mais l’arrière garde barcelonaise ne tremblait pas. Auteur de neuf buts depuis le début de saison, Lionel Messi se distinguait par sa discrétion dans ce match, mais cela n’empêchait pas le FC Barcelone de rafler son sixième succès consécutif en Liga.

