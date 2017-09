La Barça pouvait déjà reléguer le Real Madrid et l’Atlético Madrid à 4 points en cas de victoire lors du derby catalan. Avec un groupe au complet mais sans Ousmane Dembélé laissé sur le banc au coup d’envoi au profit de Deulofeu, les Blaugrana se présentaient comme immense favori face à leur voisin. La rencontre démarrait timidement avec une domination stérile du Barça. Il fallait attendre le quart d’heure de jeu pour enfin avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent.

Sur un centre de Messi, Suarez remisait pour Rakitic qui n’était pas loin de reprendre face au but (15e). Peu de temps après, le puissant coup-franc de Suarez obligeait Pau Lopez à un arrêt compliqué en deux temps (19e). C’est finalement, et comme souvent, Lionel Messi qui débloquait la situation. Pourtant en position flagrante de hors-jeu, l’Argentin héritait d’un ballon de Rakitic pour s’en aller battre Pau Lopez en force du gauche (1-0, 25e). Avec 16 buts marqués, la Pulga devenait le meilleur buteur de l’histoire des derbys de Barcelone.

Le triplé de Messi et une passe décisive pour Dembélé

Le portier perico commençait à avoir du boulot. Il intervenait devant Rakitic (31e) mais constatait une nouvelle fois les dégâts face à Messi. Diop remettait involontairement pour Alba qui trouvait le génie argentin pour son doublé (2-0, 35e). Le Barça déroulait en cette fin de première période mais l’ultime opportunité était à mettre à l’actif de Pablo Piatti qui trouvait le poteau (43e). En seconde période, les Culés démarraient fort avec quelques actions de grandes classes entre une double occasion de Suarez (49e, 56e) et une frappe de Messi (53e). L’Espanyol répondait par un lob de Piatti juste à côté (52e) et une frappe de Leo Baptistao contrée in-extremis par Umtiti (60e).

Déjà héros de la soirée, Leo Messi en remettait une couche pour parachever son oeuvre. Après un échange avec Suarez, c’est Jordi Alba qui retrouvait l’Argentin pour son triplé (3-0, 66e). De quoi enthousiasmer Ousmane Dembélé, qui effectuait son entrée en jeu dans la foulée en remplacement de Deulofeu (68e). Le Français ne touchait pas beaucoup de ballons mais attendait patiemment son heure. Paulinho, lui aussi entré en jeu quelques instants plus tôt, frôlait le but (81e) mais Piqué alourdissait le score en réceptionnant un corner de Rakitic (4-0, 87e). Dans les dernières secondes du match, André Gomes lançait Dembélé côté droit qui offrait à Luis Suarez le but du 5-0 (90e). Pour la première de l’ancien Rennais, le Barça s’impose avec une manita.

