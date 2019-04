Grosse affiche de championnat espagnol cet après-midi entre deux classiques de la Liga, le Real Madrid et l’Athletic. Pour les Merengues, la saison est plus ou moins terminée, même s’il y a encore la possibilité de revenir sur l’Atlético, deuxième. En revanche, les Basques sont eux en pleine course pour l’Europe, étant septièmes avant le coup d’envoi de la rencontre. Une sacrée remontée au classement, puisqu’ils étaient dans les tréfonds du classements avant la pause. Pour cette rencontre, Zinedine Zidane misait sur une équipe qui avait fière allure, avec ce trio Casemiro-Kroos-Modric au milieu. Marco Asensio et Lucas Vazquez accompagnaient Karim Benzema devant, alors que Jesus Vallejo était aligné avec Varane derrière, tout comme Marcelo et Carvajal. Chez les Leones, il y avait tout le beau monde habituel devant, avec des joueurs redoutables comme Iñaki Williams et Iker Muniain. Au final, les Madrilènes l’ont emporté 3-0.

Le début de match était assez intense et globalement équilibré. Un round d’observation conséquent, avec deux équipes globalement assez prudentes. Marcelo, servi par Asensio, ne trouvait pas le cadre sur cette frappe de l’entrée de la surface, trop puissante et au-dessus de la barre transversale (13e). La première situation chaude de la partie. La rencontre était d’ailleurs assez pauvre en spectacle, avec très peu d’occasions des deux côtés sur cette première demi-heure de jeu. Peu à peu, c’est tout de même le Real Madrid qui commençait à mettre le pied sur le ballon, mais l’Athletic était en place. Raul Garcia plaçait même une belle tête, mais Keylor Navas était sur la trajectoire (42e).

Karim Benzema encore décisif

C’est donc sur un triste 0-0 que les deux équipes rentraient aux vestiaires. Côté merengue, personne ne parvenait à tirer son épingle du jeu, alors que chez les Basques, seul Williams parvenait à créer un peu de danger en partant dans le dos des défenseurs. Au retour des vestiaires, Jesus Vallejo sortait un tacle décisif devant Williams (45e), et dans la foulée, sur un bon centre d’Asensio, Karim Benzema sortait une tête parfaite qui se logeait au fond des filets de Iago Herrerin (1-0, 48e). Dans la foulée, Kroos était sur le point de doubler la mise mais il manquait le cadre, à bout portant (49e). Tout comme Marcelo (49e). La défense basque commençait à afficher certaines lacunes. Karim Benzema était tout proche de s’offrir un double, mais sa tentative dans la surface adverse était un peu trop croisée (56e).

Les Madrilènes avaient définitivement pris le dessus et continuait à lancer des assauts - pas toujours convaincants ceci dit - sur la surface basque. Les Rouge et Blanc eux n’étaient clairement pas inspirés lorsqu’ils arrivaient dans les derniers mètres, et il fallait noter le bon match de Jesus Vallejo, lui qui n’a que très peu d’occasions de jouer habituellement. Karim Benzema profitait lui d’une mauvaise sortie de Herrerin pour signer un doublé, sur corner (2-0, 76e). Vingtième but de la saison en Liga pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais qui venait encore sauver une équipe madrilène loin d’être flamboyante (et ce n’était pas fini). Navas sortait tout de même un arrêt décisif sur cette tête de Williams (87e), alors que Bale manquait une sacrée occasion (89e). Benzema signait ensuite un triplé profitant d’une nouvelle erreur de Herrerin (90e+1), et avec ces trois points, le Real Madrid reste encore dans le sillage de l’Atlético, qui a toujours quatre points d’avance sur la formation entraînée par Zinedine Zidane.

Revivez le film du match sur notre live commenté.