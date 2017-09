Le Real Madrid a moyennement démarré sa saison de Liga, avec une victoire et un nul lors des deux premières journées. Les Merengues accueillaient Levante, promu en Liga cette saison, mais qui a des arguments à faire vouloir et réalise un bon début de saison, avec le même bilan comptable que son rival du jour. Pour cette rencontre, Zinedine Zidane opérait énormément de changements. Modric, Cristiano Ronaldo ou encore Keylor Navas étaient absents, et Marcelo démarrait par exemple la rencontre au poste d’ailier gauche, Theo Hernandez étant titularisé derrière lui. Marcos Llorente démarrait aussi la rencontre dans le double-pivot du 4-2-3-1 aligné par l’entraîneur tricolore cet après-midi. Côté Levante, c’était assez classique même si l’absence de l’excellent Bardhi du onze titulaire en a étonné plus d’un.

Et la rencontre allait plutôt bien démarré pour les Granotas. Sur une touche longue jouée directement dans la surface de réparation, Ivan Lopez prenait le dessus sur Carvajal avec une sorte de sombrero, avant de crucifier Casilla (0-1, 12e). Coup de tonnerre au Bernabéu, d’autant que les locaux avaient du mal à réagir, malgré cette tentative intéressante de Llorente de l’extérieur de la surface par exemple. Pire encore, Karim Benzema, blessé, devait laisser sa place à Gareth Bale peu avant la demi-heure de jeu. C’est Lucas Vazquez qui allait sonner la charge. Sur une tête de Ramos, Raul repousse le ballon et le numéro 17 madrilène rodait par là pour l’expédier au fond (1-1, 36e).

La muraille granota

Dès lors, les Madrilènes prenaient l’avantage dans le jeu et allaient se procurer les situations les plus chaudes. Bale, de la tête avait le ballon du 2-1 à deux reprises, mais se manquait complètement (42e), puis, voyait Raul sortir une parade décisive devant lui (44e). Au retour des vestiaires, on sentait cependant que le promu avait redressé un peu la barre et était un peu moins spectateur. Alex Alegria inquiétait d’ailleurs Kiko Casilla, qui répondait bien présent (50e). L’entrée d’Isco à l’heure de jeu offrait un peu plus de maîtrise aux Madrilènes, mais ces derniers ne parvenaient toujours pas à concrétiser.

La possession était madrilène, et Levante était replié dans et devant sa surface. Mais le temps passait, et le club de la région de Valence tenait bien. Au niveau des joueurs à suivre, il fallait noter la performance plus que correcte de Theo Hernandez au niveau défensif, bien qu’il ait été un peu trop discret sur les séquences offensives. Isco lui, entré en jeu comme expliqué ci-dessus, avait cependant du mal à briser des lignes, bien muselé par un excellent Jefferson Lerma. Sur un bon centre de l’Andalou justement, Bale voyait sa tentative de la tête frôler le poteau (87e) ! Raul était ensuite décisif sur une frappe puissante de Marcelo (89e), qui était expulsé dans la foulée après un mauvais geste ! Kroos écrasait une frappe sur le poteau dans le temps additionnel ! Le Real Madrid enchaîne donc sur un deuxième match nul de rang, et pourrait voir le Barça prendre quatre points d’avance en cas de victoire des Blaugranas dans le derby de Barcelone ce soir.

