La fin approche et le suspense est à son comble en Liga. A égalité de points (avec un match en retard mais une différence de buts défavorable) avec le FC Barcelone, le Real Madrid avait l’occasion de faire un grand pas vers le titre en cas de succès face au FC Séville. Les Andalous ne ressemblaient absolument pas à des victimes consentantes, puisque ce sont eux qui avaient stoppé le Real dans leur série d’invincibilité le 15 janvier dernier. Toutefois, l’équipe de Jorge Sampaoli se présentait sans plusieurs joueurs majeurs (Escudero, Nasri, Mariano, Iborra, Rami). Suffisant pour contrarier un Real Madrid remanié par Zidane (sans Benzema, Casemiro, Marcelo, Bale ou encore Modric) ? Il a fallu attendre 10 minutes pour un premier début de réponse. Après une faute de Carriço sur Asensio, Nacho jouait au plus malin et frappait le coup-franc alors que les Sévillans n’étaient ni en place, ni attentifs. L’arbitre accordait le but malgré les protestations des Andalous (1-0, 10e).

Avec un Asensio de nouveau remarquable, le Real Madrid ne relâchait pas son étreinte. Séville répondait cependant par Stevan Jovetic, qui, en l’espace d’une minute, faisait passer deux grands frissons au Santiago Bernabeu. En touchant d’abord l’équerre d’une frappe limpide, puis en poussant Navas à un bel arrêt sur une frappe pied droit (20e). Ce début de révolte était vite contenu par le Real Madrid. Sur un contre amené par Asensio, James réalisait un joli numéro dans la surface, le gardien Rico repoussait la frappe, et c’est l’inévitable Cristiano Ronaldo qui était là pour pousser le ballon au fond des filets (2-0, 23e). Le 21e but en Liga de CR7 cette saison, mais surtout son 400e sous les couleurs de la Casa Blanca. Pour autant, Séville restait dangereux, dans le sillage de Jovetic. L’attaquant monténégrin touchait à nouveau la barre transversale sur un subtil piqué (37e) puis mettait Navas à contribution (40e). Malgré plus d’occasions nettes, Séville rentrait aux vestiaires mené 2-0.

Le Real a attendu pour se mettre à l’abri, le Barça sans problème à Las Palmas

Stevan Jovetic, malheureux en première période, trouvait enfin le chemin des filets après un beau mouvement collectif mené par Vitolo et N’zonzi (2-1, 49e). De quoi relancer le suspense, mais surtout l’inquiétude pour les fans du Real Madrid au cœur de cette palpitante fin de saison. James était sorti par Zidane, au profit de Lucas Vazquez. La sortie du Colombien a ressemblé à des adieux, alors qu’il est annoncé sur le départ (du côté de Manchester United notamment). Le Real ne parvenait pas à prendre ses distances avec le FC Séville, et se procurait peu d’occasions nettes. Alors, Cristiano Ronaldo est à nouveau sorti de sa boîte pour marquer un but aussi joli qu’important. Servi en retrait par Toni Kroos, il a lâché une frappe énorme du pied gauche sous la barre transversale (3-1, 78e). Puis l’Allemand aggravait la marque à la 84e, d’un délicieux extérieur du droit sur un centre de Nacho (4-1).

De son côté, le FC Barcelone a assuré le travail en allant s’imposer, sans fioritures, aux Canaries face à Las Palmas. Malgré une défense décimée (Mascherano s’est même blessé à l’échauffement, poussant Luis Enrique à titulariser le jeune Brésilien Marlon aux côtés d’Umtiti), le Barça a su faire la différence en première mi-temps. Luis Suarez a offert un but à Neymar (1-0, 25e), qui lui a rendu la pareille deux minutes plus tard (2-0, 27e). Tout n’a pas été rose pourtant pour les Blaugrana. Titularisé côté droit, le gaucher français Lucas Digne aurait pu être expulsé en raison d’une faute en position de dernier défenseur sur Jesé mais n’a récolté qu’un jaune. Las Palmas n’a pas renoncé en seconde période, et a même réduit la marque par Pedro Bigas (2-1, 62e), avant que Neymar scelle le sort de la rencontre avec deux nouveaux buts (3-1, 67e puis 4-1, 71e). Le suspense est donc toujours total pour le titre de champion. Avec son match en retard (contre le Celta Vigo mercredi), le Real Madrid possède toutefois une longueur d’avance.

Dans les autres rencontres, l’Atlético Madrid n’a pu faire mieux que match nul sur la pelouse du Bétis Séville (1-1) mais reste solidement accroché à la 3e place, grâce à la victoire du Real Madrid sur le FC Séville. La mauvaise opération de la soirée est à mettre au compte de Villarreal, qui a concédé un 0-0 à domicile face à La Corogne, mais Bilbao s’est fait rejoindre par Leganes alors qu’il menait à la pause (1-1).

Les matches de 20h :

Real Madrid 4-1 FC Séville : Nacho (10e), Cristiano Ronaldo (23e, 78e), Kroos (84e) pour le Real Madrid ; Jovetic (49e)

Las Palmas 1-4 FC Barcelone : Neymar (25e, 68e, 71e), Suarez (27e) pour le FC Barcelone ; Pedro Bigas (63e) pour Las Palmas

Bétis Séville 1-1 Atlético Madrid : Ceballos (58e) pour le Bétis ; Savic (67e) pour l’Atlético

Eibar 0-1 Gijon : Burgui (32e) pour Gijon

Real Sociedad 2-2 Malaga : Prieto (31e, sp), Bautista (86e) pour la Real Sociedad ; Hernandez (45e), Recio (76e) pour Malaga

Athletic Bilbao 1-1 Leganes : Aduriz (14e) pour Bilbao ; Szymanowski (61e) pour Leganes

Villareal 0-0 Deportivo La Corogne