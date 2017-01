Faire tomber un nouveau record et conforter sa place de leader du championnat. Tels étaient les deux objectifs du Real Madrid avant d’affronter Grenade sur sa pelouse du Santiago Bernabéu ce samedi pour le compte de la 17e journée de Liga. Pour parfaitement débuter cette après-midi, Cristiano Ronaldo présentait aux supporters son 4e Ballon d’Or, sous les yeux d’anciennes légendes du célèbre club espagnol, à savoir Raymond Kopa, Michael Owen, Luis Figo, Ronaldo Luis Nazário de Lima et forcément Zinedine Zidane. Sous le soleil de Madrid, les Merengues démarraient la rencontre de la meilleure des manières.

Parfaitement décalé par Benzema, Isco entrait dans la surface et trompait Ochoa d’un plat du pied du droit (1-0, 12e). Les Madrilènes avaient le contrôle de la partie et poussaient pour inscrire le but du break. Aussitôt dit, aussitôt fait. A l’entrée de la surface, Modric tentait sa chance, Ochoa se déployait mais relâchait le cuir dans les pieds de Benzema qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (2-0, 20e). Bien au-dessus de son adversaire du jour, le Real Madrid se montrait impitoyable face à Tabanou et ses partenaires. Après une combinaison avec Isco côté gauche, Marcelo mystifiait son vis-vis avant de délivrer un superbe centre pour Ronaldo qui catapultait le cuir au fond des filets d’une tête puissante (3-0, 27e).

Le Real Madrid égale le record d’invincibilité du Barça

Le public madrilène était gâté cet après-midi, et les hommes de Zinedine Zidane n’avaient clairement pas l’intention de s’arrêter là. Après un bon pressing de Ronaldo côté droit, Modric, très en jambes, récupérait le cuir et délivrait un amour de ballon pour Isco qui se jetait au second poteau pour s’offrir un doublé (4-0, 31e). Au retour des vestiaires, la partie reprenait sur les mêmes bases. Et si Benzema et Isco manquaient de précision dans le dernier geste (47e, 49e), Casemiro quant à lui ne ratait pas la cible en reprenant parfaitement au second poteau un coup franc de James (5-0, 58e).

Déjà pliée depuis bien longtemps, la rencontre perdait en intensité au fil des minutes. Après quelques occasions de part et d’autre, le score en restait là. Zinedine Zidane et les siens entrent dans l’histoire. Grâce à ce succès, les Madrilènes enchaînent un 39e match sans défaite toutes compétitions confondues et égalent donc le record d’invincibilité du FC Barcelone, invaincu entre octobre 2015 et une défaite le 2 avril 2016 à domicile face... au Real Madrid (1-2). Au classement, la Casa Blanca conforte sa place de leader et compte désormais 6 point de plus que son dauphin barcelonais.

Cliquez ici pour retrouvez le classement de la Liga.