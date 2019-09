Retour aux affaires pour le Real Madrid après cette trêve qui a encore coûté cher à Zinedine Zidane, puisque le tacticien français a dû voir comment de nouveaux joueurs, à l’image de Luka Modric et de Fede Valverde, se sont blessés. C’est une véritable infirmerie avec laquelle doit composer le Marseillais en ce moment, mais son onze pour ce match face à Levante avait fière allure. Avec cinq points pris sur neuf possibles, on ne pouvait pas encore parler de crise pour les Merengues, mais la victoire était impérative. James Rodriguez démarrait la rencontre, dans l’entrejeu avec Kroos et Casemiro. Vinicius Junior, Lucas Vazquez et Karim Benzema composaient eux le trio offensif du club de la capitale. Eden Hazard démarrait sur le banc, comme la pépite Rodrygo. En face, Paco Lopez optait pour un 3-5-2 qui avait un objectif clairement annoncé : faire mal en contre-attaque, tentant d’exploiter la vitesse de joueurs comme Ruben Rochina et José Luis Morales, avec le madrilène Borja Mayoral en pointe.

Dans un Santiago Bernabéu peu rempli et pas forcément enthousiaste, même un peu dépité suite aux dernières prestations des locaux, la formation de Zizou ne démarrait pas forcément de la meilleure des manières. Dès la première minute de jeu, Karim Benzema lançait un premier avertissement avec cette frappe bien captée par Aitor Fernandez, mais les Granotas avaient du répondant et allaient contrôler les débats. Sur ce coup de pied, Oscar Duarte était à deux doigts de trouver la faille (7e). Il y avait du rythme, et ça allait d’un côté à l’autre, mais c’est bien Levante qui maîtrisait les débats. Peu à peu, le Real Madrid se réveillait, et Benzema, sur une superbe frappe enroulée, obligeait le portier rival à sortir une parade phénoménale (20e). Lucas Vazquez, aidé par Duarte qui avait taclé le cuir, touchait le poteau (21e). Et comme souvent, c’est KB9 qui allait faire la différence. Sur ce centre de Dani Carvajal côté droit, le Français s’élevait dans les airs et plaçait une tête parfaite (1-0, 25e). De quoi enflammer un Bernabéu déjà acquis à sa cause, comme l’ont prouvé les nombreux chants élogieux à son égard.

Un grand Benzema et les débuts d’Eden Hazard

Et ce n’était pas terminé, puisque quelques minutes plus tard, James Rodriguez le lançait bien dans la profondeur. Face au gardien adverse, le Lyonnais ne tremblait pas (2-0, 31e). Probablement vexés par les critiques, et boostés par un public qui redonnait de la voix, les Merengues continuaient leurs offensives. Et ce qui devait arriver arriva, face à une équipe de Levante avec les lignes très hautes qui plus est. Sur le flanc droit, Vinicius Junior centrait dans la surface, à ras de terre. Casemiro, qui avait suivi, était là pour pousser le cuir au fond, en vrai renard (3-0, 40e). Il y a bien longtemps qu’on n’avait pas vu un jeu offensif aussi fluide côté madrilène, et un joueur comme James Rodriguez y était pour beaucoup. En deuxième période, le Real Madrid continuait sa domination, alors que tout le public attendait l’entrée d’Eden Hazard. Mais les Granotas n’avaient pas abdiqué. Lancé côté gauche, Carlos Clerc offrait un véritable caviar à Borja Mayoral, le joueur prêté par les Merengues, qui ne se gênait pas pour battre Courtois (3-1, 50e).

Preuve qu’il y avait encore des lacunes derrière chez les Blancos. En feu, Benzema pensait s’être offert un triplé, mais son enroulé terminait sa course sur le poteau (57e). À l’heure de jeu, Eden Hazard entrait enfin en jeu dans un Bernabéu en liesse pour accueillir sa nouvelle star. D’entrée, il faisait déjà parler sa classe, à l’image de cette passe de la mort dont Vinicius ne profitait pas (62e). Il était même à deux doigts de trouver la faille sur cette énorme action individuelle (66e). Le Real Madrid déroulait à nouveau, et Vinicius attendait encore de marquer. Ce n’était pas faute d’occasions pourtant. Du côté de Levante, on ne tremblait pas en revanche, et Melero, au deuxième poteau, reprenait de la tête un sacré centre de Campaña (3-2, 75e). La Casa Blanca jouait avec le feu, même si on continuait de voir des bonnes choses lorsque ses stars avaient le cuir entre les pieds. Le score en est finalement resté là, avec un arrêt décisif de Courtois dans le temps additionnel, et le Real Madrid s’empare temporairement de la deuxième position, dans l’attente du reste des rencontres de la journée.

