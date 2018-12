Après avoir fait le boulot en milieu de semaine face à Melilla (D3), dans une rencontre qui a permis à des joueurs comme Asensio ou Isco de reprendre confiance, le Real Madrid retrouvait la Liga cet après-midi. En douceur, puisque les troupes de Santiago Solari se déplaçaient chez Huesca, promu et lanterne rouge, qui n’a plus gagné depuis la première journée de championnat ! Pour ce match, le tacticien argentin misait sur une sorte d’équipe A’, devant aussi composer avec l’absence de certains joueurs. Lucas Vazquez était à nouveau choisi élu devant, au détriment d’Asensio par exemple, alors que le trio du milieu était composé de Llorente - Ceballos - Modric. Côté Huesca, Francisco avait opté pour un 3-4-3. Au final, les Merengues se sont imposés sur le score de 1-0.

Même si l’équipe d’Aragon entamait la rencontre avec de bonnes intentions, les Merengues allaient très vite faire la différence. Odriozola adressait un superbe centre à destination de Gareth Bale ; le Gallois enchaînait sur une reprise placée à merveille, trouvant le fond des filets trois mois après (1-0, 8e). Une entame de match idéale donc... Première réaction des locaux peu après le quart d’heure de jeu, avec un missile d’Avila bien sorti par Courtois (16e). Huesca montrait ainsi avoir les armes pour inquiéter le Real Madrid, mais était un peu trop fragile derrière. Jovanovic sortait ensuite une parade décisive sur une frappe parfaite de Bale (25e). Le rythme de la partie baissait ensuite peu à peu, très haché par des fautes des deux côtés...

Le Real Madrid a eu très chaud

Le Real peinait à faire le break, pendant que Huesca ne parvenait pratiquement plus à créer du danger devant. On était bien loin de vivre une rencontre passionnante, mais il y avait tout de même quelques motifs de satisfaction côté merengue, à l’image d’un Marcos Llorente toujours aussi bon dans l’entrejeu, avec et sans le ballon. Et, pratiquement sur le coup d’envoi de la deuxième période, Melero manquait une énorme occasion alors qu’il semblait plus compliqué de manquer le cadre que de l’envoyer au fond, croisant trop sa frappe (47e) ! Le promu s’était emparé du ballon et se créait les situations les plus dangereuses en ce début de deuxième période.

Thibaut Courtois sortait une belle claquette sur un enroulé plein de vice de David Ferreiro (56e). Les Merengues étaient bel et bien dominés et il fallait attendre la 61e minute pour voir Bale inquiéter à nouveau un Jovanovic bien présent sur la tentative du Gallois (61e). Ce dernier était d’ailleurs bien esseulé sur le front de l’attaque madrilène, puisque Lucas Vazquez n’était pas dans son meilleur jour, alors que Benzema était transparent. L’ancien de Tottenham était tout proche de doubler la mise après ce lob bien détourné par le portier rival (70e). En toute fin de match, Huesca continuait à pousser, avec cette belle occasion du Cucho Hernandez notamment (88e) et plusieurs situations chaudes dans le temps additionnel. Avec cette victoire, le Real Madrid s’empare de la quatrième position.

