Retour aux affaires pour le Real Madrid avec ce match de Liga face à Malaga sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Un rival idéal pour les Madrilènes pour prolonger cette dynamique positive après cette victoire écrasante face à l’APEOL Nicosie (6-0), puisque les Andalous sont à la peine en Liga. Ils ont ainsi perdu leurs six rencontres disputées à l’extérieur, et n’ont inscrit aucun but loin de leurs bases ! Pour ce match qui s’annonçait donc comme une simple formalité, Zinedine Zidane alignait une équipe assez classique avec tout de même quelques nouveautés, comme les présences de Jesus Vallejo ou de Lucas Vazquez dans le onze titulaire. En face, Michel optait pour un 4-4-2 avec Diego Rolan, alors que Paul Baysse démarrait sur le banc. Au final, les Madrilènes ont énormément lutté pour l’emporter sur ce score de 3-2.

Très rapidement, les Merengues se ruaient vers l’attaque et au bout de 10 minutes seulement, les locaux avaient déjà lancé bon nombre d’assauts sur la surface des Boquerones, se montrant cependant trop imprécis dans le dernier geste. Et très vite, Karim Benzema mettait les siens devant. Marcelo centrait sur la tête de Cristiano Ronaldo, qui propulsait le ballon sur la barre. Le Français traînait par là, tout seul, et n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (1-0, 10e). Et les Merengues n’étaient pas rassasiés, puisque Roberto devait se montrer décisif avec une claquette sur une tentative de Carvajal (15e). Mais les Andalous allaient vite réagir.... Après une mauvaise passe de Kroos, Keko récupérait le ballon, centrait pour Diego Rolan qui après un superbe contrôle poitrine, enchaînait sur une volée parfaite (1-1, 18e).

Malaga repart avec les honneurs

Le milieu allemand allait cependant se rattraper pratiquement dans la foulée, avec un superbe corner déposé sur la tête de Casemiro, qui catapultait le ballon au fond (2-1, 21e). Les hommes de Michel continuaient en revanche d’attaquer, et il y avait beaucoup d’espaces des deux côtés. Servi par Lucas Vazquez, Cristiano Ronaldo enchaînait directement, mais Roberto sortait une nouvelle parade salvatrice (34e). Il récidivait ensuite devant le Portugais, cette fois servi par Carvajal (43e). On notera un but polémique non-accordé à Paul Baysse, entré en jeu quelques minutes auparavant, juste avant la pause. Au retour des vestiaires, le Real Madrid continuait à créer du danger. Benzema jouait en retrait pour Toni Kroos, qui fusillait un Roberto encore providentiel (52e).

Malaga avait toujours du répondant, comme sur cette frappe lointaine d’Adrian, déviée non sans difficultés par Casilla (55e). Et Chory Castro, d’une tentative de l’extérieur, trompait un portier merengue qui aurait pu mieux faire (2-2, 57e). Ronaldo se manquait ensuite complètement devant les buts alors qu’il n’avait qu’à mettre le pied pour redonner l’avantage aux Madrilènes (63e). Mais c’étaient bien les Boquerones, malgré leur statut de relégable, qui faisaient la loi au Bernabéu. Jusqu’à ce penalty accordé au Real Madrid... Cristiano Ronaldo s’élançait, Roberto l’arrêtait, mais le Portugais parvenait à reprendre le ballon et à le propulser dedans (3-2, 76e). Le score en est finalement resté là, et le Real Madrid revient temporairement à 7 points du Barça et 3 unités de Valence.

