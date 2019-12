Dernier match de la décennie en Liga, et pour le Real Madrid également. Et cette année 2019 se terminait de la meilleure des manières, avec un joli choc entre les Merengues et l’Athletic sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Les troupes de Zinedine Zidane n’avaient pas le droit à l’erreur s’ils voulaient rester au contact du FC Barcelone en tête du championnat. Pour ce match, l’entraîneur français faisait un peu tourner, avec la présence de Militão aux côtés de Ramos dans l’axe de la défense. Fede Valverde descendait au poste de sentinelle, Casemiro étant suspendu, alors que Vinicius Junior et Rodrygo accompagnaient Karim Benzema devant. Côté basque, la saison se déroule plutôt bien, et les Leones se battent pour une place en Europe. Mais il y avait quelques absences de taille, comme Ander Capa, le latéral droit titulaire, ou celle de longue durée d’Iker Muniain. Gaizka Garitano alignait d’ailleurs un onze très défensif. Au final, les deux équipes se sont quittées sur un 1-1.

Les deux équipes démarraient avec des intentions relativement offensives, mais peu à peu, c’est bien l’équipe locale qui prenait le contrôle de la partie. La première grosse occasion était à mettre sur le compte de Vinicius, qui après un joli une-deux avec Benzema, mystifiait un défenseur mais se heurtait à un bon Unai Simon (11e). Toni Kroos s’offrait lui une belle action individuelle mais il écrasait ensuite sa frappe sur la barre (19e). Les Basques jouaient de plus en plus bas, mais ils avaient du répondant. Courtois devait s’employer à fond pour sortir cette frappe vicieuse de Williams (20e). Karim Benzema, de la tête, obligeait Simon à en faire de même (31e). Dans la foulée, le Français éliminait le portier, mais poussait peut-être le ballon un peu trop loin et il reprenait, à angle fermé. Unai Núñez sauvait sur sa ligne (32e). KB9 parvenait à s’offrir quelques situations chaudes, mais le portier basque répondait à chaque fois.

Le Real Madrid a touché le poteau trois fois

Kenan Kodro pensait avoir fait le plus dur, mais son but était logiquement annulé à cause d’un hors-jeu (43e). Les vingt-deux acteurs de la partie rentraient aux vestiaires avec ce score de 0-0 qui ne reflétait pas vraiment cette première période, assez riche en opportunités des deux côtés avec un Real Madrid tout de même un peu supérieur à son rival du soir. La deuxième reprenait sur un scénario similaire, avec des Merengues qui avaient le ballon mais se manquaient souvent dans les derniers mètres basques. Les Basques étaient solides dans le jeu aérien, ce qui gâchait les plans des Madrilènes, qui n’hésitaient pas à envoyer des centres qui ne trouvaient donc pas preneur.

Militão, touché au visage, devait même laisser sa place à Nacho (56e). Le Bernabéu était sur le point de célébrer l’ouverture du score, mais cette reprise de la tête de Sergio Ramos sur corner terminait sa course sur la barre (58e) ! Zinedine Zidane faisait entrer Gareth Bale pour apporter un second souffle à son équipe, alors qu’Unai Simon sortait une nouvelle parade décisive devant Benzema (64e). Le Marseillais passait ensuite en 4-4-2, avec l’entrée de Jovic en lieu et place de Vinicius, mais les Leones étaient toujours bien en place. Malgré de nouvelles situations, le Real Madrid n’a pas réussi à marquer, alors que Jovic a touché le poteau de la tête (86e). L’Athletic rend donc un fier service à son ancien coach, Ernesto Valverde, puisque le Barça est désormais tout seul en tête, avec deux points d’avance sur les Blancos. Les Basques eux sont septièmes.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.