Et de 3 ! En seulement onze jours, le Real Madrid se sont affrontés deux fois en Coupe du Roi (qualification de la Casa Blanca) et pour la première fois en Liga, ce dimanche soir, à l’occasion de la 18e journée de Liga. Un match capital pour les deux équipes puisqu’en cas de victoire, le Real pouvait s’échapper en tête (et poursuivre la série record de matches sans défaites) tandis que Séville pouvait recoller et surtout récupérer la deuxième place au FC Barcelone. Remarquables de détermination jeudi lors du 3-3 à Sanchez Pizjuan, les Andalous ont cependant démarré avec plus de difficultés face à des Merengues disposés en 3-5-2 par Zinedine Zidane.

Le début de match était hâché, avec peu d’occasions à se mettre sous la dent. Modric réalisait un joli numéro devant Rami mais centrait trop fort (9e), N’zonzi envoyait une tête au-dessus sur un corner botté par Nasri (à noter les 6 Français titulaires en début de rencontre) et puis c’était à peu près tout. L’intensité était au rendez-vous et provoquait un déchet technique relativement important chez les joueurs des deux camps. Cristiano Ronaldo se distinguait ainsi par plusieurs contrôles manqués consécutifs, avant de s’offrir une première frappe dans le jeu, du gauche, sur un service de Kroos (27e), bien captée par Sergio Rico.

Séville peinait à se montrer dangereux, même si Nasri tentait sa chance après un échange avec Vitolo (34e). La faute à une domination madrilène dans l’entrejeu, où Casemiro, Kroos et Modric semblaient prendre le dessus, malgré un N’Zonzi très actif et prompt à proposer une solution à ses partenaires. Moins inspirés que lors du match retour de Coupe du Roi, les Andalous échappaient à la sanction puisque CR7 ne parvenait pas à reprendre un excellent centre de Benzema (40e). Ben Yedder, lui, ne pouvait pas faire grand-chose, empêtré entre Ramos, Varane et Nacho. A la pause, le score de 0-0 s’avérait plutôt flatteur pour les hôtes du soir.

Jovetic, le nouveau héros

Au retour des vestiaires. Séville repartait avec plus de pression offensive et s’offrait quelques situations chaudes devant les buts de Navas. Ben Yedder avait enfin l’occasion de se montrer, d’une belle frappe croisée, repoussée par le portier merengue (54e), même si le Real Madrid restait menaçant (55e). Ronaldo vendangeait un ballon de but en voulant jouer collectif et servir Benzema (61e). Mais le premier tournant allait arriver à la 64e minute avec un penalty logiquement obtenu par Carvajal pour une faute de Rico. Cristiano Ronaldo se chargeait de la sentence (0-1, 67e) et forçait Séville à se découvrir encore plus. Les Andalous continuaient cependant de buter sur la défense madrilène, très efficace dans le schéma du soir mis en place par Zidane.

Mais le Séville de Sampaoli ne renonce jamais, et sur un coup-franc excentré de Sarabia, Ramos envoyait le ballon dans ses propres filets (1-1, 85e) ! Dans la foulée, Mariano était proche d’exploiter une erreur de Marcelo, et mettait le feu dans la surface madrilène. Revigorés par l’égalisation, les Andalous jetaient toutes leurs forces dans la bataille et allaient être récompensés ! Entrée en jeu, la recrue hivernale Stevan Jovetic, déjà buteur contre le Real en Coupe du Roi, enroulait parfaitement un ballon pied droit que Navas ne parvenait pas suffisamment à dévier. Petit filet, but (2-1, 92e) ! Un scénario incroyable ! Le FC Séville met donc un terme au record madrilène, qui s’arrête à 40 matches consécutifs sans défaite. Au classement, tout est relancé, puisque Séville revient à un point du leader merengue, qui compte un match en moins.

