C’était la plus grosse affiche de ce premier tiers de la saison en Espagne. Le leader incontesté, le FC Barcelone, se déplaçait à Mestalla pour y affronter Valence, deuxième du championnat, également invaincu, et à quatre points du club catalan. Des Chés qui renaissent de leurs cendres de la main de Marcelino et arrivaient sur une série de huit victoires en championnat. Pour ce duel, Ernesto Valverde, privé du suspendu Gerard Piqué, optait pour Vermaelen dans l’axe de la défense aux côtés de Samuel Umtiti. Paulinho était aussi titularisé. De son côté, Marcelino misait sur un 4-4-2 habituel avec comme principale nouveauté l’absence du taulier Jeison Murillo, remplacé par Ezequiel Garay derrière. La rencontre s’est soldée par un match nul 1-1.

Dans un Mestalla en feu, c’est Paulinho qui lançait le premier avertissement de la rencontre. Le Brésilien forçait son compatriote Neto à sortir une claquette sur cette frappe en puissance de l’extérieur de la surface (4e). Valence répondait rapidement, et Umtiti devait réaliser un tacle providentiel pour empêcher Rodrigo d’aller défier ter Stegen (7e). L’intensité imposée par les locaux était énorme, et le Barça peinait énormément à ressortir le ballon proprement. Rakitic tentait sa chance de loin, mais Neto était sur la trajectoire (10e). Les deux équipes étaient bien en places et tentaient toujours de jouer au sol, ce qui donnait une rencontre assez agréable à suivre, et pas hachée par des fautes. Première grosse polémique à la demi-heure de jeu, puisque sur cette frappe de Messi, Neto relâchait le ballon qui franchissait clairement la ligne. L’arbitre n’a cependant pas donné le but, et ça aurait encore pu être pire puisque sur la contre-attaque qui a suivi, Zaza aurait pu marquer.

L'arbitre du match Valence-Barça n'a pas accordé ce but à Messi jugeant que le ballon n'avait pas franchi la ligne ! pic.twitter.com/lDcd7RIPhk — Foot Mercato (@footmercato) 26 novembre 2017

Un Valence transformé en deuxième période

Mais le Barça avait pris le contrôle du ballon et commençait à s’offrir de plus en plus de situations chaudes dans la surface d’une équipe de Valence qui semblait déboussolée. Iniesta et Messi combinaient particulièrement bien, Umtiti était extrêmement solide derrière, mais les Chés parvenaient à revenir aux vestiaires sur ce score de parité 0-0. Mais ils revenaient sur le pré avec de nouvelles intentions. Guedes connectait avec Zaza, qui exécutait une frappe croisait qui passait tout près du poteau gauche de ter Stegen (51e). Ils allaient chercher les Barcelonais plus haut. Il y avait donc de plus en plus d’espaces des deux côtés. Guedes mystifiait Umtiti, mais butait ensuite sur ter Stegen (57e). Les efforts des locaux allaient finir par payer. Guedes décalait pour Gaya, qui pénétrait dans la surface et servait Rodrigo qui mettait le pied pour l’envoyer au fond (1-0, 60e).

Le Barça était complètement sorti de son match et ne faisait que subit les assauts des joueurs de Valence, pleins de confiance. Première réaction barcelonaise avec cette volée de Suarez, bien repoussée par Neto (76e). Le coaching d’Ernesto Valverde, qui avait fait entrer Deulofeu et Denis Suarez n’était pas fructueux pour l’instant. C’est Lionel Messi qui allait prendre les choses en main. Il envoyait un ballon en profondeur dans la surface, et Jordi Alba sautait pour reprendre le cuir de volée et l’expédier au fond des filets (1-1, 83e) ! De quoi changer une fois encore la physionomie de la rencontre, puisque c’était ensuite le Barça qui terminait plus fort, boosté par cette égalisation. Pereira avait cependant une opportunité en or (93e), tout comme Zaza (94e), mais l’Italien écrasait trop sa frappe ! Le Barça reste en tête, quatre points devant Valence. C’est donc le Real qui signe la bonne opération de la journée, revenant à 4 points des Chés et 8 des Blaugranas.

