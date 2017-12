Cet été, la planète football a vibré tout au long du mercato au rythme des épisodes de la saga Neymar au PSG. Le Brésilien allait-il quitter la Catalogne pour rejoindre Paris ? Tous les gestes étaient scrutés, les paroles analysées et finalement l’international auriverde (83 sélections, 53 buts) a rejoint la capitale française. Le Barça a recruté Ousmane Dembélé pour le remplacer et, même si l’international français est blessé, le Barça se porte plutôt bien puisqu’il est en tête du classement de la Liga avec 36 points.

L’occasion pour Luis Suarez de se répandre dans les médias et de revenir sur la décision estivale de Neymar. « Ney est quelqu’un qui est déjà très mature. Il a été totalement conscient de la décision qu’il a prise. Je suis sûr qu’il l’a prise avec une certaine forme de douleur parce qu’il était heureux ici. Mais nous devons tous accepter qu’il avait d’autres objectifs et qu’il les assumait. Ce fut une décision compréhensible qu’il a prise avec toute sa famille. Il n’y a aucune forme de reproche, mais de l’admiration et de l’affection pour tout ce qu’il a donné au club et pour cette relation que nous avons eue durant toutes ces années », avance Luis Suarez dans un long entretien accordé au quotidien espagnol Marca.

« Je ne le vois pas maintenant aller jouer au Real Madrid »

Pourtant, malgré le fait que Neymar régale la Ligue 1 et la Ligue des Champions sous la tunique du Paris Saint-Germain, des rumeurs faisaient état que Neymar n’était pas si bien que ça dans le club de Nasser Al-Khelaïfi et entraîné par Unai Emery. Il n’en fallait pas plus pour que les médias étrangers évoquent un intérêt du Real Madrid pour un joueur qu’ils avaient failli faire signer avant que le jeune attaquant de Santos ne s’engage finalement pour l’ennemi barcelonais.

« Non, pas du tout. Sincèrement, je ne le vois pas faire ça. Je connais Neymar et son admiration qu’il avait pour Barcelone et ses anciens coéquipiers. Je ne le vois pas maintenant aller jouer au Real Madrid », a expliqué El Pistolero toujours dans les colonnes du quotidien espagnol. Visiblement Luis Suarez ancien compagnon de Neymar dans la fameuse MSN ne semble pas garder rigueur de l’attitude tant décriée du Brésilien cet été et c’est plutôt juste.