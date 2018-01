Dans l’imaginaire collectif récent, le Real Madrid a toujours eu cette image de club dépensier, toujours à la recherche des plus grosses stars de la planète. A contrario, le Barça a souvent été présenté comme un club plus prudent sur le marché, misant beaucoup sur son centre de formation. Mais dernièrement, la tendance s’est inversée. Les Merengues sont à la recherche de pépites à prix relativement correct (Isco, Asensio, Ceballos, Theo Hernandez et compagnie), alors que les Catalans n’hésitent pas à signer des gros chèques pour renforcer leur effectif. Et comme l’a dit un célèbre philosophe français, les hommes mentent mais pas les chiffres. AS fait ainsi la comparaison des dépenses de chaque équipe.

Au total, sur les trois dernières saisons, le Barça a dépensé 366,35 millions d’euros de plus que son ennemi juré (561,25M€ pour les Blaugranas, 194,9M€ pour les Merengues) ! Et en termes de ventes, s’il est vrai que le club catalan a aussi mieux vendu, en grande partie grâce au départ de Neymar, la balance achats/ventes reste encore bien différente. Elle est de -263,15 millions d’euros, alors que celle du Real Madrid est presque positive : -0,25 millions d’euros !

Une différence qui s’est surtout accentuée sur cette saison 2017/2018, avec les recrutements de Coutinho (160M€), Dembélé (145M€), Paulinho (40M€) ou encore Nelson Semedo (30,5M€), là où les Merengues n’ont dépensé qu’un peu plus de 30 millions d’euros pour Theo Hernandez et Ceballos. Mais la situation pourrait cependant s’inverser sous peu, puisque si les Barcelonais semblent avoir désormais un effectif complet - Yerry Mina étant attendu sous peu - le Real Madrid pourrait recruter un grand attaquant et un gardien dans les prochains mois.