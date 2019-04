On le sait déjà, le Real Madrid va être très attractif sur le marché estival. Au départ, c’est-à-dire au retour de Zinedine Zidane, beaucoup de noms avaient filtré. De Mbappé à Neymar en passant par Mohamed Salah, Harry Kane, Robert Lewandowski, Paul Pogba, Eden Hazard ou encore Christian Eriksen, on avait à peu près tout entendu. Mais il semble, au fur et à mesure, que l’ouverture du marché approche, que les cibles s’affinent et qu’on commence à y voir clair.

Au tout départ, il y avait un nom : Eden Hazard. Le milieu offensif belge de Chelsea a toujours été annoncé du côté du Real Madrid et cette année devrait être la bonne malgré l’interdiction de recrutement des Blues. Ces derniers voudraient 116 millions d’euros quand la Casa Blanca ne compte pas aller au delà des 98. Toutefois, selon The Telegraph, les Merengues s’apprêtent à repasser à l’offensive et espèrent convaincre leurs homologues britanniques.

L’opération Pogba est lancée

Mais ce n’est pas le seul cas épineux. Celui de Paul Pogba semble aussi se retrouver en haut de la short list du club dirigé par Florentino Perez. Le milieu de Manchester United, tout comme six de ses coéquipiers seraient en train de préparer leur départ du club anglais. Marca explique ce lundi que le Real Madrid s’apprêtent ainsi à l’opération difficile Paul Pogba tout en sachant que l’institution dirigée par Ed Woodward n’est pas franchement vendeuse.

Ainsi, Zinedine Zidane et ses dirigeants sont patients et espèrent que Mino Raiola, l’agent du joueur, et le Français feront pression, cet été, sur les Red Devils pour que ceux-ci le laissent partir. L’opération sera elle aussi un brin couteuse puisqu’elle devrait avoisiner les 120 millions d’euros. Avec un début de mercato comme il semble se dessiner, les Merengues auront - probablement - tout le loisir de convaincre d’autres éléments de les rejoindre.