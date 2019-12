Comme chaque année, de nombreux clubs ont quelques ajustements à faire dans leur effectif après avoir constaté diverses lacunes dans leur effectif pendant les premiers mois de compétition. Et comme on dit, le mercato hivernal est avant tout un mercato d’opportunités, tant pour les grosses écuries que pour les formations plus modestes. Encore plus en année de compétition internationale, où de nombreux joueurs doivent trouver du temps de jeu s’ils veulent représenter leur pays en juin. Et ça tombe bien, en Espagne, on a plusieurs joueurs qui rentre dans ce cas de figure, comme Thomas Lemar, qui ne parvient toujours pas à montrer son meilleur visage à l’Atlético, ou Kevin Gameiro, pas titulaire indiscutable à Valence. Il s’agirait là d’opportunités pour les formations du haut de tableau, à l’image de l’Olympique Lyonnais, qui serait sur le Colchonero et le Che. En plus de devoir débourser un joli pactole pour le transfert, il faudrait aussi offrir un salaire conséquent au joueur en question.

Mais que les directeurs sportifs, dont ceux des clubs de Ligue 1, se rassurent, il y a des bonnes affairess à réaliser sans forcément devoir y laisser un rein. Il s’agit là de mettre principalement en lumière des joueurs potentiellement compatibles à la Ligue 1, devant se relancer ou n’étant pas titulaires dans leur équipe. C’est d’abord sur les bancs de touche ou les tribunes des gros clubs qu’il faut se tourner. Au FC Barcelone par exemple, Moussa Wagué pourrait être une bonne solution pour les clubs cherchant un latéral droit. Malgré une expérience encore limitée en Liga, il était titulaire avec le Sénégal lors du Mondial 2018, et avait réalisé de belles prestations à Eupen en Belgique. Toujours chez les Catalans, Jean-Clair Todibo peut être une option intéressante sur le court ou moyen terme, d’autant plus que les dernières informations parues en Espagne parlent désormais d’un prêt et non d’une vente (coûteuse) pour le joueur formé au TFC, qui n’aurait par exemple pas besoin d’adaptation à la Ligue 1. Chez l’ennemi madrilène, pour les clubs avec un peu de manne financière, Mariano Diaz pourrait être une sacrée affaire, lui qui a déjà prouvés sur les pelouses françaises, alors qu’il sera probablement possible d’obtenir un joueur comme Brahim Diaz en prêt, plutôt pour les équipes pratiquant un football offensif.

Du beau monde chez les clubs moins huppés

Du côté de Séville, plusieurs joueurs placardisés de qualité pourraient renforcer des formations européennes et françaises. Munas Dabbur, qui a fait ses preuves au RB Salzbourg, doit se contenter de miettes en Andalousie, et nul doute qu’il ferait du bien à bon nombre d’équipes du haut de tableau du championnat français. Le cas du disparu Rony Lopes est un peu plus complexe, dans la mesure où il a déjà joué avec deux équipes (Monaco et Séville) dans la même saison, ce qui empêcherait a priori un retour en France. Du côté de la Real Sociedad, le défenseur français Robin Le Normand (23 ans), qu’on a déjà pu voir à plusieurs reprises en Liga, pourrait lui aussi être un bon pari pour bien des clubs, lui qui a un profil similaire à celui d’Aymeric Laporte. Toujours chez les Basques, Adnan Januzaj a retrouvé son talent. Seulement, les places sont chères devant, et entre Portu et Oyarzabal, qui jouent sur les ailes, le Belge doit se contenter d’entrée en jeu. Un projet sérieux en Ligue 1 pourrait donc éventuellement le séduire. Avec un contrat qui expire en juin, le milieu de terrain Ruben Pardo pourrait lui aussi faire du bien à bon nombre de formations.

Okay Yokuslu, milieu de terrain international turc au profil assez défensif, pourrait être une bonne pioche du côté du Celta. Chez les Galiciens, le pari Claudio Beauvue, écarté en première partie de saison, pourrait être sympathique pour des clubs de Ligue 1. Et pourquoi ne pas tenter de s’offrir, pour l’espace de quelques mois, un joueur comme Diego Lainez. Très peu utilisé au Betis, le prodige mexicain de 19 ans a de grandes chances d’être prêté pour la deuxième partie de saison. Chez les petits clubs, il y a aussi de bonnes affaires. À Mallorca on pense forcément à l’attaquant croate Ante Budimir (28 ans), auteur de six buts cette saison, ou à son coéquipier ivoirien Lago Junior (29 ans), ailier redoutable. L’international marocain Youssef En-Nesyri (22 ans) peut aussi être une bonne option pour une attaque, mais Leganés risque de se montrer gourmand. Il est aussi très fréquent que des clubs de Liga se fassent avoir à cause de clauses libératoires trop basses présentes dans les contrats des joueurs, la faute à un deal signé quand le joueur était encore loin de son niveau actuel. Les 12 millions d’euros à payer pour Mohamed Salisu, le défenseur ghanéen de Valladolid de 20 ans, ont tout d’une bonne affaire tant sa progression est fulgurante depuis le début de saison. Séville serait déjà sur le coup... Aux directions et staff techniques de piocher dans cette liste !