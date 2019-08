A cet instant, le FC Barcelone a la main dans le dossier Neymar. Les Blaugranas avaient jusqu’à midi pour formuler une dernière offre officielle au Paris Saint-Germain pour s’assurer les services du Brésilien. Un ultimatum qui, selon la radio RAC1, aurait été décalé de deux heures, les Culés ayant demandé une petite rallonge pour peaufiner son ultime proposition.

Le Barça parviendra-t-il à satisfaire les exigences parisiennes ? Pour le moment, c’est le flou total puisque, pour rappel, l’intérêt catalan est considéré par certains comme un bluff visant surtout à répondre au forcing de Lionel Messi pour rapatrier l’international auriverde au Camp Nou. En attendant de voir quelle sera l’issue de cette matinée cruciale pour les Blaugranas, le Real Madrid, lui, attend sagement dans son coin.

Le Real prudent avec le pied de Neymar

Les Merengues sont bien intéressés par le numéro 10 francilien, mais ils ont clairement décidé de jouer la montre, et ce, malgré l’évocation d’une offre de 100 M€ + Gareth Bale, Keylor Navas et James Rodriguez. D’ailleurs, certains observateurs de la Casa Blanca semblent optimistes. Pour preuve, même le quotidien pro Barça, Sport, affirme que le club de Florentino Pérez souhaiterait présenter Neymar la semaine prochaine.

Info ou intox ? Marca ajoute de son côté que l’état du pied droit du joueur fait débat dans la capitale espagnole. En clair, Madrid veut des garanties sur la solidité d’un pied victime d’une blessure au 5e métatarse (lors d’un PSG-OM), d’une rechute (PSG-Strasbourg) et d’une entorse de la cheville (Brésil-Qatar). Des doutes que comprendrait le PSG. Reste toutefois à savoir si cela remettra réellement en cause ce possible transfert.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10