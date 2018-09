C’est le premier choc au sommet de la saison de l’autre côté des Pyrénées. Dans un Santiago Bernabéu qui s’annonce chaud bouillant, le Real Madrid va accueillir son voisin colchonero pour ce match de la septième journée de Liga. Des rencontres toujours très intenses et spectaculaires, tant la rivalité entre les deux formations est importante, d’autant qu’il est encore une fois compliqué de dégager un réel favori.

Après un début de saison canon, le Real Madrid a connu un petit coup de moins bien, avec cette lourde défaite face à Séville le week-end dernier (3-0). Avant, les Merengues avaient eu du mal à venir à bout de l’Espanyol (1-0), et avaient fait un match nul 1-1 face à l’Athletic. L’inverse d’un Atlético de Madrid qui lui monte en puissance après des débuts très poussifs, sortant de deux victoires convaincantes face à Huesca et Getafe.

Lucas Hernandez sera titulaire

Pour ce derby, Julen Lopetegui devrait nous réserver du classique, bien que deux joueurs importants soient absents : Isco et Marcelo. Thibaut Courtois est attendu dans les cages, protégé par une charnière centrale Varane-Ramos. Carvajal et Nacho seront alignés sur les côtés. Casemiro, Modric et Kroos formeront l’entrejeu merengue, avec le trio Bale-Benzema-Asensio aux avant-postes.

Côté rojiblanco, Diego Simeone va lui aussi miser sur ses hommes forts. Jan Oblak sera donc présent dans les cages. La doublette uruguayenne Giménez-Godin, épaulée par Juanfran et Lucas Hernandez, sera chargée de défendre la surface colchonera. Au milieu, El Cholo devrait miser sur Saul et Thomas, avec Lemar et Koke sur les côtés. Enfin, le duo Diego Costa - Antoine Griezmann sera chargé de faire trembler les filets merengues.