Entre ces deux journées européennes, les fans de football espagnol avaient droit à une très belle affiche avec ce derby madrilène disputé sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Il y avait des rotations côté merengue, puisque Zinedine Zidane laissait plusieurs joueurs majeurs sur le banc, à l’image de Luka Modric ou de Karim Benzema, ou encore Isco, à son avantage ces derniers matchs en club et sélection. Diego Simeone sortait lui l’artillerie lourde, avec le duo Griezmann-Costa bien présent devant, épaulé par Vitolo notamment. Et au final, les deux équipes de la capitale se sont quittées sur un nul 1-1. Le Real Madrid mettait rapidement le pied sur le ballon, face à un Atlético bien regroupé derrière. Jan Oblak se montrait très rapidement décisif, s’interposant devant un Cristiano Ronaldo seul au deuxième poteau à la 9e minute de jeu.

L’intensité était de mise des deux côtés, avait des fautes de façon assez répétitive, mais pas de mauvais gestes. Les occasions étaient rares, et CR7 tentait sa chance de loin. Oblak répondait une nouvelle fois (20e). Les Colchoneros parvenaient à se frayer des chemins vers la surface merengue assez facilement, mais pêchaient dans le dernier geste. Sur un corner, Oblak répondait encore une fois présent, couvrant bien une frappe à bout portant de Varane (28e). Derrière, Diego Costa partait vers les cages mais sa frappe était bien détournée en corner par Navas (30e). Saúl voyait lui son ballon passer juste au-dessus de la barre sur cette tentative lointaine (33e).

Cristiano Ronaldo et Griezmann à l’honneur

Marcelo lui expédiait un ballon sur la barre (41e) et dans la foulée, Lucas Vazquez voyait Oblak être encore décisif (41e) ! La rencontre était devenue folle, et ça allait d’un but à l’autre. Si les Merengues s’offraient les meilleures situations, ils n’était pas spécialement sereins derrière et prenaient souvent l’eau sur les flancs. Le 0-0 à la pause ne reflétait donc pas forcément le scénario du match, plutôt animé. La deuxième période s’annonçait donc passionnante à suivre. Cristiano Ronaldo, sur un excellent centre de Bale, enchaînait parfaitement et expédiait le ballon au fond des filets (1-0, 53e).

Les Colchoneros répondaient instantanément avec ce centre-tir de Saúl bien repoussé par Navas (56e). Griezmann n’allait pas mettre longtemps à égaliser. Navas sortait bien devant Vitolo, mais ce dernier décalait bien pour le Français qui récupérait le ballon et l’envoyait dans les cages vides (58e). Derrière, Navas sortait un arrêt impérial sur une reprise de volée de Koke (59e) ! Cristiano Ronaldo sortait ensuite, laissant sa place à Benzema (62e). Derrière, Saúl négociait mal une contre-attaque, qu’il concluait par une frappe brossée non cadrée (70e). Le rythme est ensuite un peu retombé, comme si les deux équipes étaient satisfaites du résultat. Oblak a tout de même sorti une superbe parade sur un coup franc de Ramos en toute fin de match (90e+1).

L’homme du match : Oblak (7,5) : il a, même si ce n’était plus nécessaire, une fois encore confirmé son statut de top gardien mondial. Le portier slovène a permis aux siens de rester en vie en première période avec plusieurs interventions décisives, devant Cristiano Ronaldo (9e, 20e), Varane (28e) ou Lucas Vazquez (41e). En deuxième période, il a eu un peu moins de travail, et il ne peut pas se reprocher grand chose sur le but de Cristiano Ronaldo. Il sort ensuite un arrêt impérial sur un coup franc de Ramos dans le temps additionnel.

Real Madrid

Navas (6,5) : le dernier rempart costaricain s’est montré décisif à plusieurs reprises dans ce match. La première fois devant Costa, il bouche parfaitement l’angle de tir (30e). La deuxième est plus spectaculaire, sur une reprise puissante de Koke (59e). Dans le duel à distance qu’il a livré avec Oblak, le portier madrilène a su répondre présent.

Carvajal (5,5) : le latéral droit espagnol a été beaucoup sollicité sur son couloir droit. Les Colchoneros sont principalement passés par son côté pour apporter le danger en première mi-temps. Malgré cela, pas d’erreur manifeste à signaler. Comme à son habitude, il s’est montré dangereux offensivement par ses centres, ou encore cette demi-volée du droit stoppée de belle manière par Oblak (42e).

Varane (6) : dans la lignée de son très bon match face à la Juventus en Ligue des Champions, le défenseur français s’est montré plutôt solide et tranchant dans ses interventions. Il s’est même permis quelques montées dans le camp adverse, à l’image de son tir sauvé par Oblak (28e). Depuis qu’on lui a reproché son manque de leadership, le défenseur français répond présent.

Ramos (5,5) : le capitaine des Merengues est moins impérial ces derniers temps et cela s’est encore ressenti dans le derby madrilène. Moins solide dans les duels, moins tranchants, il a souvent été en retard et à été coupable de quelques erreurs défensives, notamment dans l’alignement avec Varane. Il manque de peu de donner la victoire dans le temps additionnel, mais son coup franc est sauvé par Oblak (90+2).

Marcelo (6,5) : le latéral gauche a livré comme à son habitude une belle prestation. Face à un Vitolo relativement discret, il s’est permis pas mal de liberté dans son couloir pour apporter le surnombre. Il manque d’ailleurs de peu d’ouvrir le score, mais son tir enroulé du droit a terminé sa course sur la barre transversale (42e). Durant le second acte, il a évolué la plupart du temps en tant qu’ailier gauche et a fait vivre un cauchemar à Juanfran.

Kovacic (4) : aligné en lieu et place de son compatriote Modric, le milieu croate disputait pour son plus grand plaisir un match important en tant que titulaire. Ce dernier n’a pas livré une prestation étincelante loin de là. Si de nombreux ballons ont été récupérés grâce à lui, il s’est globalement fait bouger dans l’engagement. Remplacé par Modric à la 71e qui a donné de la fluidité dans le jeu des Merengues.

Kroos (5,5) : le métronome allemand a dicté le tempo de son équipe en alternant tantôt passe courte, tantôt jeu long. Précis sur coup de pied arrêté, il a notamment su faire apprécier sa patte technique en apportant le danger sur cette phase de jeu. En l’absence de son compère Modric, il a pris les clés du jeu madrilène. Mais l’absence de ce dernier à ses côtés s’est fait un peu ressentir.

Vazquez (5,5) : le soldat de Zinédine Zidane a une fois de plus répondu aux exigences de son entraîneur, à savoir remplir son rôle défensif et d’essayer d’apporter le surnombre lors des phases offensives. Le couteau suisse madrilène s’est montré très disponible, à l’image de ses nombreux centres qui n’ont malheureusement pas trouvé preneur pour les siens.

Asensio (5) : aligné à gauche sur le papier, le milieu offensif espagnol est souvent venu au coeur du jeu pour faire le liant entre le milieu et l’attaque de la Maison Blanche. Il s’est montré très disponible, et a souvent usé de sa qualité de frappe pour apporter le danger. Ce dernier a d’ailleurs failli faire mouche, mais la barre transversale a sorti son enroulé du gauche (11e). En deuxième mi-temps, une légère baisse de régime. Remplacé par Isco à la 71e qui a apporté de la vitesse au jeu madrilène, mais n’a pas eu le temps nécessaire pour perforer la défense des Colchoneros.

Bale (5,5) : non aligné pour les affiches de prestige en Ligue des Champions, l’ailier supersonique gallois devait certainement être content au moment de l’annonce de la composition de ZZ. Aligné avec Ronaldo sur le front de l’attaque madrilène, l’ancien Spur a beaucoup décroché et s’est souvent retrouvé dans une position d’ailier gauche. Il a beaucoup tenté, mais ne s’est jamais réellement trouvé dans une position de marquer, malgré une tête qui passe de peu à côté. A noter le superbe centre pour le but de Ronaldo.

Ronaldo (6,5) : en très grande forme, la star portugaise a été plutôt discrète en première période. Sur un corner botté par Kroos, Bale déviait le cuir de la tête, mais CR7 est surpris de voir le ballon lui revenir (10e). Face à un bloc compact, il a du mal à se mettre en évidence. Son missile du gauche déclenché des 25m a bien failli surprendre Oblak, mais ce dernier était vigilant (20e). Il a fallu au Portugais une mi-temps pour régler la mire. Sur un centre parfait de Bale, le quintuple Ballon d’Or fait lever le Bernabéu d’une reprise de volée parfaite (53e). Remplacé par Benzema à la 64e qui n’a pas eu l’occasion de se mettre en évidence, malgré une belle participation au jeu.

Atlético de Madrid

Juanfran (5,5) : face à Gareth Bale, le vétéran latéral a plutôt bien tenu la route défensivement parlant, empêchant le Gallois de briller. Il n’était pas aidé par Vitolo qui laissait lui trop souvent passer Marcelo. En revanche, il laisse Bale centrer tranquillement sur l’ouverture du score. Son âge avancé se fait quelque peu ressentir sur les séquences offensives, où il n’a plus ce coup de rein qu’il avait encore il y a quelques années.

Diego Godín (7) : le patron de la défense rojiblanca a tenu son rang et n’a pratiquement rien laissé passer dans sa surface. Jeu aérien, interceptions, duels gagnés : le Charrua a été dans pratiquement tous les bons coups. Le tout avec une petite touche de vice. L’absence de vraie référence offensive dans le 4-4-2 de Zidane a tout de même bien aidé. Toujours présent dans les gros duels celui-là...

Savic (6,5) : rencontre assez solide du roc monténégrin. Quelques interventions à la limite sur lesquelles les Madrilènes ont réclamé des fautes, rugueux à souhait, pour le plus grand bonheur de ses compagnons d’arrière-garde et de Diego Simeone. Pas toujours très académique, mais ô combien efficace.

Lucas Hernandez (4,5) : encore titulaire sur le flanc gauche de la défense, le Français a eu quelques difficultés sur son couloir, plus que Juanfran en tout cas. Il n’est pas présent au marquage sur Cristiano Ronaldo, qu’il laisse reprendre tranquillement dans la surface. Son apport offensif a été clairement inexistant, et c’est là qu’on a pu voir que ce n’est pas un latéral de métier.

Thomas (7) : préféré à Gabi dans l’entrejeu, le Ghanéen a mis un peu de temps à entrer dans la rencontre, perdant quelques ballons dans les premiers instants de la partie. Il est ensuite considérablement monté en puissance, récupérant plusieurs ballons devant sa défense. Il s’est rendu très disponible et a montré une énorme capacité à conserver le ballon. Remplacé par Gameiro (83e) qui n’a pas eu le temps de se montrer.

Saúl (5,5) : le numéro 8 de l’Atlético a été assez propre dans ce rôle de milieu relayeur, jouant toujours juste, dans le bon tempo, ne perdant pratiquement aucun ballon, aidant sur les séquences défensives, mais trop discret quand on sait ce qu’il est capable de faire balle au pied. Il a fait le travail en somme, mais on espère toujours un peu mieux des joueurs de ce calibre.

Koke (5) : de retour en forme ces derniers temps, l’international espagnol a vécu un après-midi assez compliqué. S’il est vrai qu’il a perdu beaucoup d’énergie dans les tâches défensives, il n’a pas été à son avantage dans l’élaboration du jeu et a été assez peu influent, n’apparaissant que par intermittence. Il est cependant proche de mettre son équipe devant sur cette reprise qui aurait probablement fini au fond avec un autre portier que Navas en face (59e).

Vitolo (6) : aligné alors qu’il est habituellement remplaçant dans les gros chocs, l’ancien de Séville n’a pas porté satisfaction dans le jeu. Il a été un peu trop timide, pas assez présent, pas assez provocateur. Il est cependant décisif sur le but de l’égalisation, remettant le ballon à Griezmann alors que Navas s’est vite jeté sur lui. Une prestation tout de même un peu insuffisante, notamment en vue du Mondial qu’il espère jouer avec la Roja. Angel Correa a pris sa place à la 61e minute mais n’a pas montré grand chose, cantonné à un rôle défensif.

Griezmann (6,5) : ses coéquipiers le trouvaient assez facilement entre les lignes, servant beaucoup de point d’appui pour les joueurs de couloir. On attendait cependant de le voir faire la différence devant, et il l’a fait. Dans un rôle de renard des surfaces, il permet à son équipe d’égaliser, étant bien placé dans la surface (58e). Pas son meilleur match, mais il a fait ce qui était attendu de lui.

Diego Costa (5) : l’attaquant colchonero a comme souvent pesé sur la défense adverse, exerçant un gros pressing sur la première relance merengue, harcelant Ramos et Varane en permanence. Il n’a cependant pas créé énormément de danger, et il peut par exemple mieux faire à la demi-heure de jeu, lorsqu’il choisit de frapper alors que Griezmann était seul au second poteau par exemple. A sa décharge, il n’a pas nonplus eu énormément de ballons exploitables à se mettre sous la dent. Il a laissé sa place à Gabi (71e), entré pour solidifier le milieu de terrain.