284 jours plus tard, Zinedine Zidane est de retour. Après avoir démissionné de son poste d’entraîneur il y a environ neuf mois, le technicien français a en effet effectué son retour sur le banc du Real Madrid lundi soir. La Casa Blanca a en effet limogé Santiago Solari et fait revenir le champion du Monde 98, qui a notamment raflé trois Ligue des Champions en tant qu’entraîneur des Merengues. Un retour qui va donc être suivi de très près, à commencer par son premier match face au Celta de Vigo ce samedi après-midi (16h15, à suivre en direct sur notre live commenté). Et pour sortir de la mauvaise passe actuelle, ZZ pourrait innover sur le papier.

Les quotidiens madrilènes tels que AS parlent en effet d’un 4-4-2 en losange pour cette rencontre à Santiago Bernabeu. Dans les cages, Zinedine Zidane devrait conserver la même hiérarchie que Santiago Solari en titularisant le Belge Thibaut Courtois. En l’absence de Dani Carvajal, blessé, Álvaro Odriozola devrait prendre place dans le couloir droit, tandis que Raphaël Varane et Sergio Ramos composeraient eux la charnière centrale. Le doute subsiste cependant concernant le latéral gauche. Sous les ordres de Solari, Sergio Reguilón avait pris la place de Marcelo, mais le technicien français pourrait changer tout ça. Devant la défense, Federico Valverde devrait prendre place puisque Casemiro est suspendu suite à son carton rouge reçu face à Valladolid, et que Marcos Llorente est blessé.

Karim Benzema épaulé par Marco Asensio en attaque ?

Juste au-dessus du jeune milieu uruguayen, les expérimentés Toni Kroos et Luca Modric devraient, sauf grande surprise, être alignés d’entrée. Peu utilisé par Santiago Solari, Isco pourrait lui profiter du retour de Zinedine Zidane pour retrouver une place de titulaire. Le coach français pourrait en effet lui donner une chance aujourd’hui, en le positionnant en numéro 10. Enfin, concernant l’attaque, Marco Asensio pourrait évoluer aux côtés de Karim Benzema, Gareth Bale ou encore Lucas Vazquez restant donc sur le banc.

Du côté du Celta de Vigo, Fran Escribá pourrait s’appuyer sur un 4-2-3-1 assez habituel. Ruben Blanco sera dans les cages, protégé par un quatuor Kevin-Hoet-Cabral-Junca. Le double-pivot Okay Yokuslu - Lobotka tentera d’imposer sa loi dans l’entrejeu, derrière le trio Sisto-Brais Mendez-Boufal. En pointe, Maxi Gomez aura la lourde responsabilité de marquer les buts galiciens en l’absence de la star de l’équipe, Iago Aspas, qui est toujours blessé.