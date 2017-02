Depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo reste un joueur prolifique, mais sa façon de jouer a changé. Les spectateurs du Santiago Bernabeu s’en sont d’ailleurs aperçus et le Portugais a dû essuyer quelques sifflets dans son propre stade. « Je n’y fais tout simplement pas attention. J’essaie juste de faire mon travail, d’être moi-même. Tout le monde a des détracteurs, pas que moi. Ça fait partie du jeu. Je me couche toutes les nuits de bonne humeur, content. Je dors bien toutes les nuits » s’explique Ronaldo. Son entraîneur, Zinedine Zidane était lui aussi monté au créneau pour défendre son joueur : « Cristiano est habitué à toutes ces critiques. Dès qu’il passe un ou deux matches sans marquer, c’est la même chose. Il est concentré sur son travail, c’est tout. (...) Le problème, c’est quand il ne marque pas, on est habitué à ce qu’il marque. Ce je veux faire c’est lui donner la tranquillité ».

Alors quelles sont les raisons de cette baisse de forme ? Son âge, sa condition physique serait moins bonne qu’auparavant ou les scandales fiscaux révélés par Football Leaks en début de saison lui feraient tourner la tête ? On peut aussi aller à contre-pied de cette interprétation et tout simplement se poser la question : « Ronaldo a-t-il tout simplement fait évoluer son jeu ? » Cette dernière interrogation est légitime puisque l’efficacité du dernier Ballon d’Or est toujours aussi impressionnante. Décortiquons son jeu, pour expliquer ces changements.

Un vrai finisseur, qui participe de moins en moins au jeu

S’il est aujourd’hui derrière Messi (16 buts) et Suarez (16 buts) au classement des buteurs de Liga, Ronaldo (13 buts) garde une moyenne de presque un but par match (un ratio de 0,87), ce qui en fait un buteur encore redoutable. Mais comme le soulignait le quotidien catalan Sport en janvier : « tous les sportifs ont une date de péremption, même les meilleurs. Et Cristiano Ronaldo y arrive. Alors qu’il est sur le point de fêter ses 32 ans, le Portugais est entré dans une phase de décadence irréversible. Même les prix remportés lors du mois de janvier (Ballon d’Or, The Best) peuvent cacher le déclin de l’attaquant du Real Madrid ». El Confidencial explique aussi que Ronaldo est moins performant dans ses dribbles : « le Portugais a perdu de sa faculté à déborder ces derniers temps, c’est-à-dire sa capacité à éliminer ou laisser derrière lui un défenseur, que ce soit grâce à sa vitesse ou ses dribbles ».

Le changement est donc bien là : son implication dans le jeu du Real fond à mesure que les saisons passent. Selon les chiffres de Sky Sports, il dribble par exemple beaucoup moins qu’avant (6,5 dribbles par match en 2009/2010 contre 2 en moyenne cette saison). Arrivé dans la peau d’un véritable maître dans ce domaine lorsqu’il débarquait de Manchester United au Real, il endosse désormais le costume d’un véritable numéro 9. Il tente aussi beaucoup moins de passes qu’avant (40 passes par match en 2009/2010 pour moins de 30 cette saison). Le principal changement dans le jeu du Portugais se situe surtout dans sa faculté à mettre ses coéquipiers dans des positions de but. Depuis deux saisons, il délivre moins de 1,5 passe clé par match alors qu’entre 2009 et 2015 il en délivrait 2,5 en moyenne. Ronaldo n’est donc pas le joueur dominant qu’il était, mais aujourd’hui seuls 4 joueurs ont une meilleure moyenne de buts par match que lui en Europe (Cavani, Lacazette, Aubameyang, Messi). Et son habitude de marquer en une touche de balle ne date pas d’hier, si cette année il a inscrit 13 buts sur 16 sans contrôle, il en avait marqué 40 de ses 47 buts de cette manière en 2014/2015.