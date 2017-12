Hier, Cristiano Ronaldo a offert grâce à sa réalisation la Coupe du Monde des clubs à sa formation, le Real Madrid. L’international portugais est souvent présent dans les grands moments, ce qui fait de lui un très grand joueur. Souvent annoncé du côté du Paris Saint-Germain ces dernières années, celui qui a remporté son cinquième Ballon d’Or, est toujours resté du côté de la Casa Blanca, année après année et a gagné moult Ligue des Champions sous les couleurs merengues.

Mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? CR7 peut-il partir ou finira-t-il sa carrière au Real ? « Si possible (qu’il termine sa carrière à Madrid, ndlr), oui ... Mais ce n’est pas quelque chose qui dépend de moi, je ne suis pas le patron à l’intérieur du club. On verra… », a avancé le champion d’Europe en titre après la rencontre face au Grêmio (1-0). Pourtant, les relations entre lui et son président, Florentino Perez, ne seraient pas au beau fixe selon les informations du journal As.

Zidane entre deux feux

En effet, le Portugais aurait été très loin d’apprécier les déclarations de son président à propos de la date de sa fin de carrière et encore moins les propos tenus vis-à-vis de Neymar. « Neymar étant à Madrid aurait plus de chances de gagner (le Ballon d’Or, ndlr), le Real Madrid est un club qui vous donne les moyens d’un grand joueur », indiquait Florentino Perez lorsqu’il était interviewé par David Ginola pendant la cérémonie du Ballon d’Or.

« il est essentiel qu’il reste avec nous jusqu’à la fin, qu’il reste ici jusqu’à sa retraite », développait en revanche Zinedine Zidane hier, depuis Abu Dhabi. D’après les informations de As, Zidane est neutre dans cette « guerre froide » que se livrent Perez et Cristiano Ronaldo en ce moment. Le Français aurait le rôle de pacificateur. C’est bien quelque chose dont le Real aura besoin dans cette saison qui est compliquée et qui verra les Merengues se frotter au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.