La fin du mois de juin avait été particulièrement animée en Espagne. Plusieurs publications espagnoles et portugaises dévoilaient effectivement que Cristiano Ronaldo avait des envies d’ailleurs. Alors au cœur d’une affaire avec le fisc espagnol, le Portugais était, toujours selon ces mêmes médias, notamment déçu du manque de soutien du club de la capitale espagnole. Depuis la situation s’est calmée... jusqu’à ce que la Cadena SER dévoile vendredi des extraits du passage de la star portugaise devant le juge, lors de sa déclaration du 31 juillet dernier.

Si la plupart des propos du Portugais n’ont logiquement pas de rapport avec le football, il a tout de même évoqué son avenir et la presse espagnole n’est pas passée à côté de ses propos. « Je n’ai jamais eu le moindre problème en Angleterre, et c’est pour ça que j’aimerai y retourner. Je me souviens que quand je suis arrivé en Angleterre, on m’a dit que les choses fonctionnaient de telle manière. Je vais à Manchester avec 18 ans et on me conseille que c’est le meilleur mécanisme, comme pour les autres joueurs. En Espagne j’ai du payer plus pour ne pas avoir plus de problèmes », a expliqué le n°7 du Real Madrid.

De quoi relancer les rumeurs sur son avenir, alors que le Paris Saint-Germain et Manchester United étaient sur les rangs il y a encore quelques semaines. S’il semble désormais impossible de le voir au PSG cet été après l’arrivée de Neymar, les Mancuniens pourraient donc bien profiter de cette situation pour lancer une nouvelle offensive pour leur ancien joueur. S’il semble cependant peu probable de le voir partir cet été, attention à l’été prochain...